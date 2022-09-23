Boy denetimine takılan balıkçılara 400 bin TL ceza

Samsun’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından balık hali, balıkçı barınağı ve perakende satış yerlerinde gerekli koşulları sağlamayan kişi 75 kişi ya da kuruluşa ihlalleri nedeniyle takribi 400 bin TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye’de avlanan balığın yaklaşık yüzde 70’i Karadeniz’den çıkartılıyor. Karadeniz’in balık merkezi olan Samsun’da su ürünleri denetimleri devam ediyor. Karadeniz’in balık popülasyonunun bilinçsiz avlanması ve küçük boyda avcılık yaparak tüketilmemesi için denetimler sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yapılan denetimler ve uygulanan cezalar hakkında, “İlimiz balıkçıları, genel olarak orta su trolü, gırgır, uzatma ağları ve algarna yöntemi ile su ürünleri avcılığı yapmakta olup ilimiz genelinde 6 adet balık işleme ve değerlendirme tesisi mevcuttur. Bu tesislerde genel olarak hamsi, alabalık ve deniz salyongozu işlenmekte ve işlenen bu ürünler başta AB ülkeleri olmak üzere Japonya, Kore, Çin gibi Ortadoğu ülkelerine İhraç edilmektedir. İhraç edilen bu ürünler karşılığında ilimiz ekonomisine yıllık 20 milyon dolar tutarında bir döviz girdisi sağlanmaktadır. Balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekmekte olup kurallara uymayan balıkçıların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için il müdürlüğümüzün ilgili birimleri tüm imkânlar seferber edilerek denetimlere devam etmektedir. 2021- 2022 yılı av sezonun da il müdürlüğümüz denetim elemanlarınca ilimiz sınırları dâhilinde; balık hali, balıkçı barınakları, yol güzergâhları ve perakende satış yerlerinde olmak üzere toplam 2 bin 645 adet su ürünleri denetimi yapılarak bu denetimler sonucu 75 kişi veya kuruluşa ihlalleri nedeniyle takribi 400 bin TL İdari para cezası uygulanmıştır. Balıkçılarımızın bu tür yaptırımlara maruz kalmaması için dikkatli olmalarını hatırlatır, bol bereketli bir sezon dilerim” dedi.