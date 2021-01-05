BOTAŞ’tan önce zam sonra sermaye artışı

Türkiye’de, bir yılda ortalama doğal gaz tüketimi 45-50 milyar metreküp dolayında. Türkiye, bu ihtiyacının hemen hemen tamamını ithal ediyor. Boru hatlar ile Rusya, İran ve Azerbaycan’dan üzerinden uzun dönemli sözleşmelerle satın alınan doğal gaz ve ABD, Katar, Cezayir ile Nijerya’dan da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediliyor.

Doğal gaz alım satım sözleşmelerinde bulunan maddeye göre gaz fiyatı, petrol ve türevlerinde yaşanan fiyat değişimlerine bağlı olarak üçer aylık dönemlerde yenileniyor. Brent petrol ve türevlerinde yaşanan fiyat hareketleri, gaz ithalat sözleşmesindeki alım fiyatlarını 6-9 aylık gecikme ile etkiliyor.

ZARAR YAZDI

Habertürk'ten Olcay Aydilek haberine göre, BOTAŞ, yıllardır izlediği fiyat tarifesi politikası gereğince öncelikle konutların kullandığı doğal gazı, aldığı yani ithal ettiği fiyatın altından satıyor. Konutların yanı sıra sanayi ve ticarethaneleri de belli dönemlerde sübvanse ediyor. BOTAŞ’ın, finansman ihtiyacı ve yükü bu şekilde artıyor. 2018 yılı Ağustos ayında yaşanan kur krizi ise BOTAŞ’ın mali tablolarına ekstra yük getirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 2019 yılı kamu işletmeleri raporuna göre BOTAŞ, 2019'da 5 milyar 613 milyon TL zarar etti. Raporda, BOTAŞ’ın 2019 yılını yüksek finansman giderleri sonucunda 5.6 milyar TL dönem zararı ile kapattığı belirtildi.

2017'de 3.3 milyar TL net kâr açıklayan BOTAŞ, 2018'de de 2.5 milyar TL zarar etmişti.

2020 YILI NASIL GEÇTİ?

BOTAŞ’ı ve doğal gaz sektörünü yakından takip eden kaynaklar, 2020 yılında korona virüs salgınıyla birlikte petrol fiyatlarının ve buna bağlı olarak doğal gaz ithalat maliyetlerinin gerilediğine işaret etti.

Kaynaklar, bunun BOTAŞ’a finansman yönünden kısmi de olsa nefes aldırdığını kaydetti. Buna karşın BOTAŞ’ın 2020 yılında da bir miktar zararının söz konusu olabileceği görüşü öne sürüldü.

SERMAYE ARTIŞI

BOTAŞ, 2021 yılını yüzde 1’lik sürpriz zamla açtı. 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere gaz satış fiyatı yüzde 1 arttı. BOTAŞ, zam kararından önce de sermayesiyle ilgili kritik bir adım attı.

Şirket, 5 milyar 625 milyon lira olan sermayesini, 14 milyar 357 milyon liraya yükseltti. Bu adım, 29 Aralık tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer aldı.

Sektör kaynakları, bu adımı şöyle yorumladı: “BOTAŞ’ın bu adımı zarara dayalı sermaye kaybı nedeniyle attığı söylenebilir. Özeller dahil benzer durumdaki diğer şirketlerin de bu yönde girişimleri olacaktır.”