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BOTAŞ: “Büyük sanayi tüketicilerine gaz arzı yüzde 60 oranında kesintisiz sunuluyor”

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), uzun süreli soğuk hava dalgası sonucunda doğal gaz talebinin rekor seviyelere ulaşmasının yanı sıra İran tarafından gaz kesintisine kadar bu durumun kullanıcılara yansıtılmadığı belirtilerek, “Büyük sanayi tüketicileriyle elektrik santrallerine gaz arzı yüzde 60 seviyelerinde olmak üzere kesintisiz sunulmaktadır” dedi.

Ekonomi 27.01.2022, 10:38
BOTAŞ: “Büyük sanayi tüketicilerine gaz arzı yüzde 60 oranında kesintisiz sunuluyor”

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), uzun süreli soğuk hava dalgası sonucunda doğal gaz talebinin rekor seviyelere ulaşmasının yanı sıra İran tarafından gaz kesintisine kadar bu durumun kullanıcılara yansıtılmadığı belirtilerek, “Büyük sanayi tüketicileriyle elektrik santrallerine gaz arzı yüzde 60 seviyelerinde olmak üzere kesintisiz sunulmaktadır” dedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından, basında ve sosyal medyada enerji uzmanı sıfatı ile doğal gaz piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yapılan analiz ve yorumlarda sistematik olarak gerçek dışı ve spekülatif bilgiler paylaşıldığı düşüncesiyle yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu koşullarda ülkemizi etkileyen afet olarak tanımlanabilecek etki düzeyine sahip bu uzun süreli soğuk hava dalgası sonucunda, doğal gaz talebi rekor seviyelere ulaşmış olup İran tarafından yapılan gaz kesintisine kadar bu durum kullanıcılara yansıtılmamıştır. Maalesef bu arızi durum neticesinde büyük sanayi tüketicileriyle elektrik santrallerine gaz arzı yüzde 60 seviyelerinde olmak üzere kesintisiz sunulmaktadır. Bütün doğal gaz arz kaynaklarından azami seviyede gaz arzı sağlanarak doğal gaz arz talep dengesinin sürdürülmesi çalışmalarına büyük bir ciddiyet ve özenle devam edilmektedir.”

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu mecralarda yer alan iddialara karşı cevaplar da yer aldı.

Buna göre, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin tamamlanmadığı iddiası üzerine, “2017 yılında 1.Fazı, 2021 yılında ise 2.Fazı devreye alınmak suretiyle proje tamamlanmıştır. Böylelikle toplam 1.2 milyar standart metreküp depolama kapasitesine ulaşılmıştır. Kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla giren tesiste sadece 2021 yılında toplam 1 milyar standart metreküp doğal gaz iletim sistemine verilmiş halihazırda verilmeye devam edilmektedir. 2019 yılında başlayan genişletme projesi ise 2023 yılında tamamlanacak olup toplamda 5.4 milyar standart metreküp depolama kapasitesine ulaşılacaktır” yanıtı verildi.

Yer altı doğal gaza depolama kapasiteleri üzerine tartışılan konulara ilişkin şu yanıt verildi:

“Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Tesislerinin toplam depolama kapasitesi 2019 yılında 3.5 milyar standart metreküpe, 2020 yılında 3.9 milyar standart metreküpe, 2021 yılında ise 4.4 milyar standart metreküpe çıkarılmıştır. 2022 yılında 5.8 milyar standart metreküp, 2023 yılında ise 10 milyar metreküp yer altı depolama kapasitesine ulaşılacaktır.”

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