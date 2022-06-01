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BOTAŞ: "01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10.23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16.28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30

BOTAŞ: "01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10.23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16.28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 oranında artış yapılmıştır."

Ekonomi 01.06.2022, 10:30
BOTAŞ: "01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10.23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16.28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30

BOTAŞ: "01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10.23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16.28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 oranında artış yapılmıştır."

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