BOTAŞ: "01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10.23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16.28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 oranında artış yapılmıştır."