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BOSİAD yönetimi Bursa model fabrikayı ziyaret etti

BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (BOSİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI RASİM ÇAĞAN, BURSA MODEL FABRİKA’NIN (BMF) SANAYİCİLER AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE OLDUĞUNU BELİRTEREK, BÜTÜN FİRMALARA BMF’NİN İMKANLARINDAN FAYDALANMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Ekonomi 24.08.2020, 14:38
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BOSİAD yönetimi Bursa model fabrikayı ziyaret etti

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Bursa Model Fabrika’nın (BMF) sanayiciler açısından çok önemli bir proje olduğunu belirterek, bütün firmalara BMF’nin imkânlarından faydalanmaları çağrısında bulundu.

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ve BOSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi-Bursa Model Fabrika’yı ziyaret etti. BOSİAD heyetini Model Fabrika Genel Müdürü Birol Aksel karşıladı. Heyete yalın üretim prensipleri, fragman eğitimleri, öğren-dönüş programları ve iş dünyasına sunulan diğer hizmetler hakkında bilgi verildi.

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, BMF’nin Bursa sanayisi için çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin sanayicilerin bu dönemde odaklanması gereken öncelikli konulardan biri olduğunu ifade eden Çağan, şöyle devam etti:

“Firmalarımız ‘dijital dönüşüme adapte olamayız’ diye düşünmesinler. Burada yalın üretimle başlanıp sonrasında çok daha iyi noktalara gelinmesi mümkün. Yalın dönüşüm, işletmelerin yeni sanayi devrimine geçişinde önemli bir role sahip. BMF de bu dönüşümde bir ilk adımdır. Model Fabrika, yalın üretim süreçleriyle birlikte kalite ve verimlilik artışı sağlayacak ve özellikle üreten ve ticaret yapan KOBİ’lere rehberlik ederek bu süreci hızlandıracaktır. Model Fabrika’nın dijital dönüşüm süreçlerinde firmalara önemli katkıları olacaktır. İş dünyamızın yanı sıra teknik ve endüstri meslek liseleri de bu merkezi mutlaka bilmeli ve imkânlarından istifade etmelidir. Bursa iş dünyasına değer katan çalışmaları için BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a ve BTSO Yönetim Kurulu’na tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.”

Model Fabrika Genel Müdürü Birol Aksel, KOBİ’lerde verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen BMF’nin iş dünyasının hizmetinde olduğunu söyledi. Aksel, KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Model Fabrika’da eğitim alan işletmelerin eğitim hizmet giderlerinin 70 bin TL’ye kadar olan kısmı için destek alabileceklerini de sözlerine ekledi.

BOSİAD Yönetim Kurulu Toplantısı da ziyaretin ardından Bursa Model Fabrika’da gerçekleştirildi.

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