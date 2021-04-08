BOSAB’da asfalt hamlesi

Bursa’da, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSAB) sıcak asfalt dökme çalışmalarına başlandı.

Etrafında ‘yerleşim alanı bulunmayan’ ender organize sanayi bölgelerinden biri olan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSAB) alt yapı yenileme çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. 114 fabrikanın yer aldığı BOSAB’da altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt dökme uygulamalarına başlandı.

BOSAB’daki alt yapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak fabrika yöneticileri ve çalışanları ile güzergâhı kullanacak sürücülerin kullanımına açılmasını hedeflediklerini belirten BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, “Altyapı yatırımlarımızın yüzde 85’ini tamamladık. Tüm cadde ve sokaklar için yağmur suyu hatları çekildi. Eksik kanalizasyon hatları tamamlandı. Telekom hatları yenilenirken her yere fiber optik hatları döşeniyor. Doğalgaz hattı olmayan bölgelerin de eksikleri gideriliyor. Tüm bunlarla birlikte altyapısı biten cadde ve sokaklarda sıcak asfalt dökümü işlemini yoğun şekilde başlattık ve hızla devam ediyor. Dayanıklı malzemelerin son teknoloji ürünleriyle kullanıldığı asfaltlama çalışmaları, toplamda 15 kilometreyi kapsıyor. Hafta sonu, kısıtlamaların olduğu günlerde de çalışmaları kesintisiz sürdürüyoruz” diye konuştu.