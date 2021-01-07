Borsalar yeni rekor peşinde

ABD başkanlık seçimlerinde Washington karışırken ABD borsalarında coşku sürüyor. Borsa İstanbul’da güne alıcılı bir başlangıç bekleniyor. Dolar kurunda seans öncesine girilirken satıcılı bir seyir olması da güne başlarken borsaları destekleyen unsur. Dolar kuru 7,27 seviyesinde ve BIST30 vadelileri BIST30 spot fiyatından oldukça kopmuş, endeksleri de peşinden sürükleyecek izlenimi uyandırıyor. Euro kuru 9.00 seviyesinin altına indi ve 8,97’den işlem görüyor. Gün içerisinde İngiltere’de PMI verisi takip edilecek. Yurt içi haber akışının yoğun olmadığı günde Euro bölgesinde çekirdek TÜFE ve perakende satışlar takipte olacak. Euro/Dolar paritesi uzun süredir devam ettiği yükselişinde 1.23’ün üzerinde tutunmaya devam ediyor. Altın ons fiyatı ise dün $1.950’ye kadar yükselmesinin ardından 1.900 seviyesini görmüştü. Bugüne başlarken altın $1.926’ya kadar gelmiş durumda.

Satır Başları:

Borsalar Perşembe Seansına Başlangıç Yapıyor Dünkü seansta BIST100 Endeksi %1,06 artışla 1.505 puanda iken, BIST30 1.657 puan seviyesindeydi. Döviz kurlarında ise düşüşe rastlandı. Dolar 7,28’den işlem görürken, Euro 9 seviyesinin altına inerek 8,98 seviyesine geriledi. Ons altın ise 1.920 $ seviyesine düşüş gösterirken, Brent Petrol 54,72 $ oldu.

Dünkü seansta BIST100 Endeksi %1,06 artışla 1.505 puanda iken, BIST30 1.657 puan seviyesindeydi. Döviz kurlarında ise düşüşe rastlandı. Dolar 7,28’den işlem görürken, Euro 9 seviyesinin altına inerek 8,98 seviyesine geriledi. Ons altın ise 1.920 $ seviyesine düşüş gösterirken, Brent Petrol 54,72 $ oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. TAT Gıda, SEK Süt'ün Çallı Gıda'ya satışının gerçekleştiğini açıkladı.

SEK Süt'ün Çallı Gıda'ya satışının gerçekleştiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı: "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. ABD'de Senato, Trump yanlılarının Pensilvanya seçim sonuçlarına itirazını reddetti, itiraz 7'ye karşı 92 oyla reddedildi. Senato Çoğunluk Lideri McConnell, "Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar konusunda bugün daha fazla oylama yapılmasını beklemiyorum.

Senato, Trump yanlılarının Pensilvanya seçim sonuçlarına itirazını reddetti, itiraz 7'ye karşı 92 oyla reddedildi. Senato Çoğunluk Lideri McConnell, "Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar konusunda bugün daha fazla oylama yapılmasını beklemiyorum. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger, dünkü protestoları gerekçe göstererek istifa etti

BİST 100

Dün endeksin 1.505 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.509 ve en düşük 1.497 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %1,06 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi günü 34,59 milyar TL hacimle kapattı.

Destek: 1.497

Direnç: 1.509

Şirket Haberleri:

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR): 24 Kasım 2020'de yapılan özel durum açıklamamızda belirtilen 2. Yüksek Fırın'daki planlı onarım çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili fırının devreye alınma çalışmalarına başlanmıştır.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN): Şirketimiz Micro Focus'un Bütünleşik Veri Analitiği ürünü olan Vertica için İş Ortaklığı Programı kapsamında "Reseller Partner Programı" sertifikasyonlarını tamamlayarak, Micro Focus Platin Partner'ı olmuştur.

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Şirketimiz, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlamış ve TSE COVID-19 Güvenli Hizmet / Üretim Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Migros Ticaret A.Ş., T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nda salgının yönetimine yönelik yer alan uygulamaları üretim tesisleri, dağıtım merkezleri, seçilmiş satış mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde hızlıca hayata geçirmiş ve söz konusu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ): Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2020 senesine bakıldığında;

Peugeot Türkiye 2020 senesinde toplam 43.674 adet satış ile toplam 772.788 adetli Türkiye pazarında % 5,65 lik paya sahiptir,Peugeot Türkiye toplam satışı olan 43.674 adet satışın 4.334 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 9,92 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Şirketimiz, Peugeot Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur. Opel Türkiye 2020 senesinde toplam 34.296 adet satış ile toplam 772.788 adetli Türkiye pazarında % 4,44 lük paya sahiptir,Opel Türkiye toplam satışı olan 34.296 adet satışın 2.921 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %8,52 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Şirketimiz, Opel Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur. Citroen Türkiye 2020 senesinde 27.480 adet satış ile toplam 772.788 adetli Türkiye pazarında % 3,56 lık paya sahiptir,Citroen Türkiye toplam satışı olan 27.480 adet satışın 2.459 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 8,95 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Şirketimiz, Citroen Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.

Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD): Süt ve süt ürünleri iş kolumuzda stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından tüm üyelerin oybirliği ile Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, ana faaliyet konumuz olan ve toplam karlılığımız içinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılmasına, süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirketimiz arasında, Şirketimizin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır. İşlem kapsamında Bursa'daki Mustafakemalpaşa Üretim Tesisi ve Aydın'daki Söke Üretim Tesisi ile bu tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, söz konusu tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm fikri haklar, alan adları ve sosyal medya hesapları, stoklar, ilgili iş kolu çalışanları, ilgili teşvik belgeleri ve iş koluyla bağlantılı bazı tedarik ve alt yüklenici sözleşmeleri Alıcı'ya devredilecektir. Bu çerçevede süt ve süt ürünleri iş kolundaki faaliyetlerimiz satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben sonlandırılacaktır.

Sözleşme uyarıca pazarlık usulü ile belirlenen toplam satış bedeli KDV hariç 240.000.000 TL olup, bu tutarın 105.000.000 TL'si Gayrimenkullerin Bedeli, 51.756.727 TL'si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83.243.273 TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tahmini Stok Değeri'nin yaklaşık 20 milyon TL'lık kısmını oluşturan mamul niteliğindeki stokların Alıcı'ya veya doğrudan üçüncü şahıslara devri konusu Kapanış aşamasında kesinleşecek olup; satış bedeli, Alıcı'ya devredilecek tüm stokların Kapanış tarihindeki fiili değeri ile yukarıda belirtilen Tahmini Stok Değeri arasındaki farka göre düzeltmeye tabi olacaktır. Ayrıca, Kapanışta Alıcı tarafından devralınacak çalışanların, o tarihe kadar hak edilmiş kıdem tazminatı vb. yükümlülükleri toplam satış bedelinden düşülecektir.

USDTRY

Güne 7,3067 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,3002 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,2900 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 7,2900 - 7,2800

Direnç: 7,3100 - 7,3300

EURTRY

Güne 9,0079 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,9998 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,9800 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 8,9800 - 8,9700

Direnç: 9,0200 - 9,0500

EURUSD

Güne 1,2324 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2312 seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2300 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1,2300 - 1,2300

Direnç: 1,2300 - 1,2400

XAUUSD

Güne 1.919 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.926 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1.916 – 1.911

Direnç: 1.926 – 1.930

BRENT

Güne 54,16 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 54,73 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz.