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Borsadan üniversiteye anatomi binası

Eğitime desteğini sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Veteriner Fakültesi’ne modern eğitim binası kazandırmak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile protokol imzaladı.

Ekonomi 10.12.2021, 13:31
Borsadan üniversiteye anatomi binası

Eğitime desteğini sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Veteriner Fakültesi’ne modern eğitim binası kazandırmak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile protokol imzaladı.

İmza töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Eğitim yardımlarında Bursa’nın şanslı bir şehir olduğunu söyleyen Yakup Canbolat, “Eğitime yapılan yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır. Bu noktada öncelikle Bursa Ticaret Borsası’nın değerli Başkanı Özer Matlı nezdinde yöneticilerine ve üyelerine gençlerimizin eğitimine sağladıkları destekten ötürü teşekkür ediyorum. Kentimizin iki önemli kurumu olan Bursa Ticaret Borsası ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasındaki iş birliği ve dayanışmayı, Bursa’nın kalkınması ve gelişmesi adına da oldukça önemli görüyorum. Bu iki güzide kurumumuzun ortaya koyduğu dayanışmanın tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, nitelikli eğitim ile ekonomik kalkınma arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyledi. Bursa Ticaret Borsası olarak eğitime ayrı bir önem gösterdiklerini ifade eden Başkan Matlı, “Bursa Ticaret Borsası Yönetimi olarak, geleceğimizin teminatı gençlerimizin gerek eğitim öğretim hayatlarında gerek sosyal hayatlarında desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu düşünceden hareketle, Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzaladığımız protokol kapsamında, üniversitemizin Veteriner Fakültesi Anatomi Diseksiyon Salonu Laboratuvarı binasının şartlarını iyileştirerek, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarını ve daha donanımlı bir şekilde mezun olarak, sektörün beklentilerini karşılamalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Anatomi Laboratuvarı ile eğitimin kalitesi artacak

Protokol sonucu hayata geçirilecek olan modern anatomi laboratuvarının, sadece üniversite öğrencilerine değil, Türkiye’nin ilk ve tek tarım lisesi olan Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilere de hizmet vereceğinin altını çizen Başkan Özer Matlı, “Rektörlüğümüz ile imzaladığımız protokol doğrultusunda Veteriner Fakültesi’ne yeni ve modern bina kazandırırken ana hedefimiz lise üniversite entegrasyonunu sağlayarak öğrencilerimizin lisans eğitimine daha lise sıralarından itibaren uyumunu kolaylaştırmak. Böylece, öğrencilerimiz teorik bilgilerini uygulama becerileriyle de taçlandırma imkânı bulabilecek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe ulaşma fırsatı yakalayabilecekler. Bu vesileyle Bursa Ticaret Borsası olarak eğitime olan desteğimizin artarak devam edeceğini ifade ediyor, protokolümüzün başta Bursa Uludağ Üniversitesi olmak üzere, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Kılavuz’dan Bursa Ticaret Borsası’na teşekkür

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, üniversitenin bilimsel çalışmalarına katkı verecek olan Bursa Ticaret Borsası yöneticilerine minnettar olduklarını vurguladı. Veteriner Fakültesi’nin akademik anlamda Türkiye genelinde özel bir yeri bulunduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Gelişen ve değişen eğitim-öğretim sistemi içerisinde biz de üniversitemizdeki bilimsel altyapıyı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Bunu mevcut imkanlar doğrultusunda yürütmek zorundayız. İşte tam da bu noktada kentimize değer katan kuruluşların sağladığı destekler sayesinde özel yatırımlara imza atabiliyoruz. Veteriner Fakültesi Anatomi Diseksiyon Salonu Laboratuvarı binası da bu yatırımlar arasında yer alıyor. Bina sayesinde gerek akademik anlamda gerekse de öğrencilerimizin eğitimlerini uygulamalı bir şekilde sürdürmelerine büyük katkılar sunacaktır. Katkı sunan ve bizlere destek veren Bursa Ticaret Borsası’nın değerli başkanı Özer Matlı olmak üzere tüm yöneticilerine ve üyelerine sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzaları atılırken, Görükle Kampüsü’nde yer alan bin metrekarelik alanda 8 ay içerisinde tamamlanması planlanan binada uygulama salonu, kadavra havuzu, laboratuvar, soğuk hava deposu gibi birimler yer alacak.

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