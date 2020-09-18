Borsadan şirketlere uyarı

Borsa İstanbul A.Ş, fiili dolaşım oranı yüzde 5'in altında olan şirketlerin piyasa öncesi işlem platformuna alınabileceği hususunda süre verilerek uyarılmasına karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Borsamız yönetim kurulunun 10.09.2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2020 tarihli onayı kapsamında, borsamızda işlem gören ve fiili dolaşım oranı yüzde 5'in altında olan şirketler piyasa öncesi işlem platformuna alınabileceğinden, hali hazırda fiili dolaşım oranı yüzde 5'in altında olan QNB Finansbank A.Ş, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş, Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş, Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş, Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş, Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş ve Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş'ye 01.01.2021 tarihine kadar fiili dolaşım oranlarını yüzde 5'in üstüne çıkarmaları için süre verilmesine, bu tarihe kadar fiili dolaşım oranını yüzde 5'in üstüne çıkarmayan şirketlerin 01.01.2021 tarihinden itibaren paylarının piyasa öncesi işlem platformuna alınarak işlem görmeye devam edebileceği konusunda uyarılmalarına karar verilmiştir. Bu kapsamda, piyasa öncesi işlem platformuna alınacak şirketler fiili dolaşım oranlarını yüzde 5'in üstüne çıkarmaları halinde ilgili pazara alınabilecektir.''