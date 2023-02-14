Borsadaki yabancı yatırımcı çıkışı hesaplandı

Borsa İstanbul verilerine göre de geçen ay yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 48,3 milyar dolarlık alış ve 49,2 milyar dolarlık satış işlemi gerçekleştirdi. Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlem hacmi 97,3 milyar dolar oldu.

Doviz.com'un haberine göre bu işlemlerin sonucunda ise Borsa İstanbul’da geçen ay yabancı yatırımcılar 674,5 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yılın ilk ayında yabancı yatırımcıların net işlemlerinde en fazla satış yaptığı hisse 92,1 milyon dolarla Tüpraş olurken, Tüpraş’ı 53,8 milyon dolarlık net satışla Pegasus ve 41,2 milyon dolarlık Tofaş hissesi izledi. Gübretaş’ta ise 32,2 milyon dolarlık net satış yapan yabancı yatırımcılar 26 milyon dolarlık da Kardemir hissesi sattı. Yabancı yatırımcıların ayrıca Türk Telekom’da 24,8 milyon dolar, Koza Anadolu Metal hisselerinde 15,7 milyon dolar, Odaş Elektrik’te 13,3 milyon dolar ve Vakıfbank’ta 12,3 milyon dolar net satışları dikkat çekti.

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcıların nette en fazla alım yaptığı hisselerin başında ise 314,1 milyon dolarlık işlemle Erdemir geldi. Onu 116,8 milyon dolarla Akbank, 91,2 milyon dolarla Yapı Kredi, 81,7 milyon dolarla Turkcell, 74,4 milyon dolarla Sabancı Holding, 53,1 milyon dolarla BİM, 41,2 milyon dolarla Garanti Bankası, 39,8 milyon dolarla Arçelik ve 25,5 milyon dolarla yeni halka arz olan Astor Enerji izledi.