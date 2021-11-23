banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
BAE Prensi, yarın Türkiye'ye geliyor!
BAE Prensi, yarın Türkiye'ye geliyor!
Cem Uzan'dan dolar yorumu!
Cem Uzan'dan dolar yorumu!
Instagram'daki özellik artık WhatsApp'ta
Instagram'daki özellik artık WhatsApp'ta
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!

Borsadaki şirketlerden 9 ayda 145,7 milyar liralık net kar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135,9 artarak 145 milyar 748,3 milyon liraya yükseldi.

Ekonomi 23.11.2021, 15:26
Borsadaki şirketlerden 9 ayda 145,7 milyar liralık net kar

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2021'in ocak-eylül döneminde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 135,9 artarak iki katını aştı. Böylece 2020'nin ocak-eylül döneminde 61 milyar 786,3 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, bu yılın aynı döneminde 145 milyar 748,3 milyon liraya çıktı.

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 97 şirketten 90'ı net kar elde etti, 7'si ise zarar yazdı.

Söz konusu şirketlerden yılın 9 ayında en fazla net kar elde eden ise 10 milyar 803,8 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu.

Net karda Ereğli Demir ve Çelik'i; 9 milyar 417 milyon lirayla Koç Holding, 9 milyar 98,5 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 342,7 milyon lirayla Akbank, 7 milyar 48,1 milyon lirayla İş Bankası, 6 milyar 932,1 milyon lirayla YapıKredi, 6 milyar 856,7 milyon lirayla Sabancı Holding, 6 milyar 232 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 6 milyar 120,9 milyon lirayla İskenderun Demir ve Çelik izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 1 milyar 2,8 milyon lirayla Pegasus açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Pegasus'un ardından 398,7 milyon lirayla Global Yatırım Holding geldi.

Kar artışında liderlik Türk Hava Yollarında

İlk kez geçen yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan ve birçok avantaj ve dezavantajı da beraberinde getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şirket karlılıklarına da yansıdı. Bu süreçte şirketlerin birçoğunun süreci avantaja çevirerek karlılıklarını önemli ölçüde artırdığı, sektörel farklılaşmanın belirginleştiği görüldü.

Bu süreçte Türk Hava Yolları, hem zararını kara çevirdi hem de net karını miktar bazında en çok artıran şirket oldu. Salgın kaynaklı uçuş talebinin azalması ve dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yılın 9 ayında 5 milyar 203 milyon lira zarar yazan şirket, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 232 milyon lira kar elde etmeyi başardı. Şirketin kara geçmesinde, kargo gelirlerindeki artış ile kısıtlamaların kaldırılmasının ardından canlanan seyahat talebi etkili oldu.

Dünya çapında tedarik sıkıntılarının yaşandığı çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ise bu yılın ocak-eylül döneminde 2020'nin aynı sürecine göre net karını en çok artıran ikinci şirket oldu. Şirket, 2020'nin 9 ayında 1 milyar 449,6 milyon lira düzeyinde bulunan net karını 2021'in aynı döneminde 10 milyar 803,8 milyon liraya çıkardı.

Aynı dönemde İskenderun Demir ve Çelik'in net karı 5 milyar 51,5 milyon lira artışla 6 milyar 120,9 milyon liraya ulaştı. Tüpraş geçen yılın 9 aylık sürecinde 2 milyar 870 milyon lira düzeyinde bulunan zararını bu yılın aynı döneminde 1 milyar 927,3 milyon liralık kara çevirirken, Garanti Bankası 3 milyar 971,2 milyon liralık net kar artışı elde etti.

Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket VakıfBank oldu. Bankanın geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 milyar 341,4 milyon lira olan karı, 2021'in aynı döneminde 2 milyar 163,5 milyon lira azalarak 2 milyar 177,9 milyon liraya geriledi.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Esenboğa Elektrik'in aldığı görüldü. Söz konusu dönemde, şirketin net karı 20,8 milyon lira seviyesinden 695,5 milyon liraya ulaştı.

4 şirket ilk 10'dan çıktı

Net kar büyüklüğü açısından 2020'nin ocak-eylül döneminde ilk 10'da yer alan şirketlerden 4'ü, bu yılın 9 ayında listede yer alamadı.

Koç Holding, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank, YapıKredi, Sabancı Holding, Aselsan, Turkcell ve Enka İnşaat 2020'in ocak-eylül döneminde en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın aynı döneminde söz konusu listeden Enka İnşaat, Turkcell, Aselsan ve VakıfBank çıkarken, bu şirketlerin yerine Ereğli Demir ve Çelik, Türk Hava Yolları, İskenderun Demir ve Çelik ile Ford Otosan girdi.

#ekonomi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7