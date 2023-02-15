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Borsada yükseliş yüzde 9’u aştı
Beş iş günü sonrası yüzde 5,86’lık artışla 4.769 puanla açılan Borsa İstanbul’da yükseliş yüzde 9’u aştı.
Ekonomi 15.02.2023, 10:48
Beş iş günü sonrası yüzde 5,86’lık artışla 4.769 puanla açılan Borsa İstanbul’da yükseliş yüzde 9’u aştı.
Deprem nedeniyle oluşan kayıpların artması sebebiyle 5 iş günü kapatılan Borsa İstanbul, alınan tedbirlerle bugün yüzde 5,86’lık artışla 4.769 puanla açıldı. Borsada yükseliş hızlanırken endeks yüzde 9 artışla 4.912,75 seviyesine ulaştı.