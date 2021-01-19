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Borsada yeni bir halka arz

Toplamda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı gerçekleştiren Işık Plastik’in halka arz süreci başlıyor. 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde talep toplayacak Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Borsa İstanbul Birincil Piyasada 10:30-13:00 saatleri arasında ‘Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış’ yöntemi ile yapılacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 16,10 TL olarak belirlendi.

Ekonomi 19.01.2021, 12:52
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Borsada yeni bir halka arz

Toplamda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı gerçekleştiren Işık Plastik’in halka arz süreci başlıyor. 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde talep toplayacak Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Borsa İstanbul Birincil Piyasada 10:30-13:00 saatleri arasında ‘Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış’ yöntemi ile yapılacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 16,10 TL olarak belirlendi.

30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Işık Plastik’in halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla halka arz olacak şirket için 21 - 22 Ocak 2021 tarihlerinde 10.30 - 13.00 saatleri arasında iki gün süre ile talep toplanacak.

Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleştirilecek. Kurumun halka arzda talep toplama fiyatı ise 16,10 TL olarak belirlenmiş durumda. Şirket toplam 11 milyon 286 bin 293 TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Şirketin arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 21,8 olacak.

Halka arz süreci ile ilgili bilgi veren Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, “Hali hazırda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı yapıyoruz. 30 yılı aşkın tecrübemizle ülkemizde ve yurtdışı pazarlarda ürünlerimiz ve kalitemizle tanınan bir markayız. Son açıklanan bağımsız denetim raporumuzda da belirtildiği üzere 30 Eylül 2020 itibariyle ihracatımızın toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 78’dir. Yurt dışında özellikle ABD’ye yapılan satışlarımız son dönemde önemli derecede arttı. 2017 yılında 1,9 milyon TL olan ABD satışlarımız 2020’nin ilk 9 ayında 70 milyon TL’ye yaklaştı. Işık Plastik olarak 30 Eylül 2019 - 30 Eylül 2020 arasındaki 12 aylık dönemde net satış rakamımız 366 milyon TL’ye, faaliyet karımız 104 milyon TL’ye ve net karımız ise 52 milyon TL’ye ulaştı. Hedefimiz yatırımcılarımızla birlikte sağlam adımlarla ilerlemek, büyümek. Burada olmayı, ülkemizi seviyoruz. Plastiği Ar - Ge ile inşa ediyoruz. Yatırımcılarımıza çağrımız: ‘İhracatın ışık hızıyla büyüdüğü yerde buluşalım.’ Halka arz sonrası tamamlanacak yatırımlar ile birlikte üretimimizi artırarak, ürün çeşitliliğimizi genişletmek, üretim yerlerimizi ve kapasitemizi arttırmak ve ihracat pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Gelir, büyümeye aktarılacak

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına da değinen Çeker, “Halka arz sonrası elde edeceğimiz geliri ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, yüzde 15 ila 30’unu yatırım harcamaları ve kalan yüzde 25 ila 40’ını ise kredi borçlarının geri ödenmesi için kullanacağız” dedi.

Işık Plastik’in teknik yeterlilik ve yüksek kalite sertifikasyonlarıyla, son teknoloji üretim hatlarına sahip bir marka olduğunu ve bu sayede rakiplerinden sıyrıldığını belirten Çeker, “Geniş ürün gamı ile tanınan ve sektörlerinde lider olan kurumsal müşterilerin tercih ettiği bir markayız. Güçlü büyüme ve değişen koşullara uyum sağlayabilme gücümüze inancımız tam. Sektörde yıllar içinde kazandığımız güven ve bilinirlik sayesinde yaygın bir müşteri ağına sahibiz. İhracat gelirlerimiz düzenli olarak artıyor. Endüstriyel levha ve termoform gıda ambalajının tek çatı altında sunmamız bize, sektörümüzde önemli bir rekabet avantajı kazandırıyor. Ayrıca etkin tedarik altyapımız ve lojistik yönetimimiz ile öne çıkıyoruz” dedi.

Yeni fabrika yatırımları

Hali hazırda Işık 1 isimli; 22 bin 689 metrekare arsa üzerinde 14 bin 807 metrekare kapalı alana sahip fabrikaları ile hizmet sunduklarını anlatan Çeker, devam eden yeni yatırımlarına da dikkat çekti. Çeker; “Bu yatırım ile birlikte mevcut 14 bin 807 metrekare kapalı alanımızı 11 bin 871 metrekare artırarak tesislerimizin toplam kapalı alanını 26 bin 678 metrekareye çıkaracağız. Devam eden inşaatı Mart sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Hali hazırda yaklaşık yüzde 75’i tamamlandı. Üretimin ise Ağustos 2021’de başlamasını planlıyoruz. Bu tesisimizde yurtiçi pazarda ithal edilen çizilmez levha ve aynalı levha yatırımlarını yaparak yerli üretimi hayata geçireceğiz. Ayrıca halka arz sonrası Işık 1 fabrikasında buğu tutmayan levha kaplama hattı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Aynalı, çizilmez ve buğu tutmayan levha kaplama hatları için toplam 13,6 milyon TL yatırım yapılacağını öngörüyoruz” dedi.
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