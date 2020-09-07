Borsada yatırım aracı bazında tedbir uygulanması
Borsa İstanbul A.Ş'de, yatırım aracı bazında tedbir uygulanması kararı alındı.
Borsa İstanbul A.Ş'de, yatırım aracı bazında tedbir uygulanması kararı alındı.
Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
''Borsa İstanbul A.Ş Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5 ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Petrokent Turizm A.Ş (PKENT) payında 07.09.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle 'Tek Fiyat İşlem Yöntemi', 'İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması', 'Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması' ve 'Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması' şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır. (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır.) Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04.12.2020'dir. PKENT payında 13.07.2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 'Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı' ve 'Brüt Takas' tedbirleri de 04.12.2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.''
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