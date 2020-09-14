Borsada seyir pozitif

Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde seyir pozitif oldu. Güne sanayi üretimi’nin olumlu etkisiyle başlayan endeksler gün boyu alıcılı seyretti. Endeks değeri ise 118,7 ile şubat ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Böylece sanayi üretimi endeksinde, Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü mart ayı öncesindeki seviyelere geri dönüldü.

Döviz kanadından yukarı yönlü baskı gelmeyince Dolar/TL 7.4950’yi geçmedi. Döviz tarafından baskı gelmezken BIST100 de 1110 seviyesini zorladı. New York ve Chicago borsalarında yukarı yönlü açılışlar ve büyük yatırım bankalarının Amerikan borsaları için yukarı yönün devam edeceği görüşü Borsa İstanbul’un yukarı yönlü hareketine destek olan faktörler oldu. Hafta sonu kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından düşürülen Türkiye’nin kredi notu ise piyasalara sınırlı etki etmiş oldu.

Japonya’da yeni Başbakan Yoshihide Suga oldu. Shinzo Abe’nin 2 hafta önce kötüye giden sağlık durumunu gerekçe göstererek verdiği istifasından sonra yerine Liberal Demokrat Parti’den Abe’nin halefi Suga geldi. Abe’nin uzun süredir devam ettiği Abenomics politikalarına genel hatlarıyla sadık kalacağı bilinen Suga ve yeni kabinenin en büyük testi, Abe’den devraldığı sıkıntılı Japonya ekonomisinde koronavirüsün etkilerini minimuma indirmek olacak.

Satır Başları:

· Doğu Akdeniz konusu Yunanistan medyasında geniş yer buldu. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 'olumlu ilk adım' dediği sayfalara taşınırken, ABD ve AB'den gerilimin düşürülmesi için yoğun baskı geldiği aktarıldı.

· Milli Savunma Bakanı Akar’dan kritik Libya teması. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdulhakim Abuhuliayı kabul etti. Akar, barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya’daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurguladı, “Libya Libyalılarındır" dedi.

· TCMB, kotasyon repo imkanı ile 10.14 milyar TL verdi.

· Krizleri önleyen bir bankacılık sektörüne ulaşıldı. BDDK başkanı Akben, kurumun yakın iş birliği ve özverili çalışmaları sonucunda büyümeye katkı sağlayan, krizleri önleyen bir bankacılık sektörüne ulaşıldığını belirtti.

· Brexit’in otomotiv sektörüne faturası 110 milyar Euro olabilir. Brexit olarak anılan Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkma sürecinin, tarafların anlaşamadan ayrılması halinde küresel otomotiv endüstrisine önümüzdeki 5 yıl için 110 milyar euroluk fatura çıkarması bekleniyor. Brexit süreci 2016 Haziran’ında yapılan referandum sonucuyla resmi olarak başlamıştı.

BİST 100:

Güne 1105,31 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1110,34 en düşük 1103,41 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1109,62 seviyesinde hareket ediyor. Günü %0,63 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 12,3428 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1106,04 seviyesinde.

Destek: 1098,07 - 1093,45 - 1090,1

Direnç: 1106,04 - 1109,39 - 1114,01

USDTRY:

Güne 7,4753 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4975 en düşük 7,4659 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4875 seviyesinde hareket eden kur günü %0,15 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,4915 seviyesinde.

Destek: 7,4503 - 7,4242 - 7,4090

Direnç: 7,4915 - 7,5067 - 7,5328

EURTRY:

Haftanın ilk işlem gününe 8,8492 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,9115 en düşük 8,8472 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8966 seviyesinde hareket eden kur günü %0,44 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,8853 seviyesinde.

Destek: 8,8176 - 8,7777 - 8,7498

Direnç: 8,8853 - 8,9132 - 8,9530

EURUSD:

1,1846 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1889 en düşük 1,1832 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1879 seviyesinde hareket eden parite günü %0,27 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1877 seviyesinde.

Destek: 1,1815 - 1,1783 - 1,1753

Direnç: 1,1877 - 1,1907 - 1,1939

XAUUSD:

Güne 1940 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1960 en düşük 1938 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1960 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 1951 seviyesinde.

Destek: 1934 - 1927 - 1916

Direnç: 1951 - 1961 - 1968

BRENT:

Haftanın ilk işlem gününe 40,17 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 40,46 en düşük 39,68 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,06 seviyesinde hareket eden emtia günü %-0,02 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 39,63 seviyesinde.

Destek: 39,63 - 39,18 - 38,65

Direnç: 40,6 - 41,13 - 41,57