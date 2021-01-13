Borsada pozitif seyir devam

Döviz kurları sakinliğini korurken borsaların güne alıcılı başlaması bekleniyor. BIST100 endeksi dün 1.549 seviyesinden kapanış yapmıştı. Seansın yukarı yönlü açılmasıyla birlikte endeks 1.561 direncine doğru yola çıkabilir. Gün başlarken Kasım ayına ait sanayi üretimi ve perakende satış hacmi verileri takip edilecek. Zorlu geçen 2020 yılında Türkiye ekonomisi imalat sanayinde güçlü bir performans göstermişti. İmalat sanayi verisinin güçlü gelmesi halinde sabah başlayacak olan yukarı yönlü hareketin güçlenmesi beklenebilir. BIST30 vadelileri seans öncesine yükselişle başladı ve spot endeks ile arasındaki boşluğu genişletmiş oldu. BIST30 endeksi 1.686 seviyesinde bulunurken vadeliler 1.716’dan işlem görüyor.

Satır Başları:

Borsalar Salı Seansını Alışla Tamamladı BIST100 %0,87 artışla 1.549 seviyesinden işlem görürken, %0,47 artarak 1.686 puan seviyesine yükseliş gösterdi. Döviz kurları ise sabah saatlerinde düşüşe geçti. Dolar 7,44 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,10 seviyesine geriledi. Brent Petrolün varil fiyatı ise 57,26 $ olarak işlem görmekte.

BIST100 %0,87 artışla 1.549 seviyesinden işlem görürken, %0,47 artarak 1.686 puan seviyesine yükseliş gösterdi. Döviz kurları ise sabah saatlerinde düşüşe geçti. Dolar 7,44 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,10 seviyesine geriledi. Brent Petrolün varil fiyatı ise 57,26 $ olarak işlem görmekte. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. TÜİK, saat 10.00’da Kasım 2020 dönemi sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

saat 10.00’da Kasım 2020 dönemi sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak. ABD Temsilciler Meclisi, Pence'i Trump'ı görevden azletmeyi sağlayacak 25'inci maddeyi yürürlüğe koymaya çağıran tasarıyı 205'e karşı 223 oyla kabul etti. Sadece 1 Cumhuriyetçi üye Demokratlar ile birlikte hareket etti.

Pence'i Trump'ı görevden azletmeyi sağlayacak 25'inci maddeyi yürürlüğe koymaya çağıran tasarıyı 205'e karşı 223 oyla kabul etti. Sadece 1 Cumhuriyetçi üye Demokratlar ile birlikte hareket etti. ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi, 1 baz puan düşüşle % 1.12 oldu.

BİST 100

Dün endeksin 1.550 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.556 ve en düşük 1.537 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %0,87 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi günü 32,52 milyar TL hacimle kapattı.

Destek: 1.556

Direnç: 1.537

Şirket Haberleri:

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN): Bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" kapsamında yapmış olduğu sözleşme görüşmeleri neticelendirilmiş olup Taraflar arasında bugün (13.01.2021) "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi Kulede Cephe İşleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 15.548.867,07-USD + 81.718.855,75-TL'dir (Güncel gösterge niteliğindeki USD satış kuruna göre TL cinsinden hesaplanan toplam sözleşme bedeli KDV hariç 197.935.752,79 TL'dir).

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO): Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için 2020 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 27 mio TL dir.

Verusa Holding A.Ş. (VERUS): Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Orman İzini" verildiğine ilişkin bildirim bugün şirketimize gönderilmiştir.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN): Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine 12.01.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.02.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL): Şirket'imiz halka arz dokümanlarında da belirtildiği üzere "Yurt Dışı İştirak Edinimi, Şube Açılması veya İş Ortaklıkları Vasıtasıyla Büyüme" hedefi doğrultusunda Birleşik Krallık'ta bağlı ortaklık kurulması çalışmaları kapsamında; PAPIL10 Technologies Ltd, %100 Papilon AŞ ortaklığında 1GBP başlangıç sermayesi ile 12.01.2020 tarihinde Londra, İngiltere'de kurularak tescil edilmiştir.

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS): VODAFONE A.Ş İLE TARIMSAL TAHMİN VE ERKEN UYARI SİSTEMİ MODELİ KAPSAMINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR. BU SÖZLEŞME İLE DİGİTAL TARIM UYGULAMALARINDA VODAFONE İLE BİRLİKTE MÜŞTERİLERİMİZE YENİ PROJELERİMİZİN SUNULMASI AMAÇLANMAKTADIR.

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE): Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nde, İşveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile, Sinyalizasyon Sistemi Lokal Kapsam İşleri'ne yönelik 600.030,22 EUR+KDV tutarında ilave sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin Ağustos 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO): 27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerine İlişkin Rapor" da belirtilen İNGOMAR PACKING COMPANY LLC.' ya olan toplam 596.533,72 USD borç bakiyesinin varılan mutabakat neticesinde 300.000 USD'lik kısmı 12.01.2021 (bugün) itibariyle ödenmiştir. Kalan 296.533,72 USD'lik kısmı ise vade farkı ve/veya herhangi bir fark olmaksızın 3 ay sonra ödenecektir.

USDTRY

Güne 7,4562 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,4491 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,4400 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 7,4400 - 7,4200

Direnç: 7,4700 - 7,4900

EURTRY

Güne 9,1054 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,1013 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,0800 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 9,0800 - 9,0600

Direnç: 9,1300 - 9,1500

EURUSD

Güne 1,2205 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2209 seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2200 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1,2200 - 1,2200

Direnç: 1,2200 - 1,2200

XAUUSD

Güne 1.856 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.862 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1.853 – 1.849

Direnç: 1.862 – 1.867

BRENT

Güne 56,73 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 57,26 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz.