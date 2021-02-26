Borsada neler oluyor?

Son zamanlarda önde gelen beş endeksin dördü tüm zamanların gün içi rekorunu kırdı. Russell 2000 yıl başından bu yana en yüksek kazancı sağlarken, 10 Şubat’ta tüm zamanların rekoruna ulaştı. Haftalık tablolar teknik uyarılar vermeye başladı. En önemli uyarı ise beş haftalık hareket ortalamasının altında seyreden Nasdaq endeksinden geldi.

Dow Jones Industrial Average 24 Şubat günü tüm 32,009 puanla tüm zamanların gün içi rekorunu kırdı. Bu rakam ise endeksin altı aylık pivot noktası olan 31,459 ve yıllık riskli seviyesi 33,425 puan arasında gerçekleşti. S&P 500 tüm zamanların güç içi rekorunu 16 Şubat günü 3,950 puanla kırdı. Bu rekor ise endeksi 3,932 puanlık yıllık riskli seviyesinin üzerine çıkardı. 16 Şubat’ta Nasdaq Composite de 14,175 puanla tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesine ulaştı. Endeksin aylık pivot noktası ise 13,804 seviyesinde.

Dow Jones Transportation Average 24 Şubat’ta en yüksek gün içi seviyesine 13,698 puanla ulaşırken, yükseliş 14,424 puanlık yıllık riskli seviyesine yaklaştı. Russell 2000 endeksi ise 10 Şubat günü rekor gün içi seviyesine ulaştı ve 2,318 puanı gördü. Yükseliş ise şimdi pivot noktası olarak kabul edilen, 2,120 puanlık yıllık risk seviyesini aştı.

Forbes’un haberine göre, borsalarda endişe yaratan unsurlardan biri ise ocak ayı sonunda marj borcunun rekor bir seviyeye ulaşmış olması. Eğer piyasalar ciddi oranda düşüşe geçmeye başlarsa, teminat tamamlama çağrısı (margin call) satışları gerçekleşecek. Bu durum ise, 2020’nin başında borsalarda yaşanan düşüşün temel unsurlarından biriydi.

Dow Jones Industrial Average’ın haftalık göstergeleri pozitif ancak aşırı yüksek. Dow beş haftalık 30,950 puanlık modifiye edilmiş hareket ortalamasının üzerinde seyrediyor. Endeksin 200 haftalık hareket ortalaması ise 25,676 puanla geride kalıyor. Endeksteki 12 haftalık yavaş tahmini okuma ise 87,41 puanla aşırı yüksek.

S&P 500’ün haftalık göstergeleri de pozitif olmasına rağmen aşırı yüksek ve aşırı spekülasyona işaret ediyor. S&P 500, 3,819 puanla beş haftalık modifiye edilmiş hareket ortalamasının üzerinde. Endeksin 200 haftalık hareket ortalamasıysa 2,919 puanla geriden geliyor. 12 haftalık tahmini okuma ise 87,55 puanla oldukça yüksek. 90,00 puanın üzerindeki bir okuma, S&P 500’ün giderek büyüyen bir parabolik balon içinde olduğunu gösterecek.

Nasdaq Composite için haftalık göstergeler fazla nötr. Endeks 13,335 puanla beş haftalık modifiye edilmiş hareket ortalamasının altında. Endeksin 200 haftalık hareket ortalaması ise 8,370 seviyesinde. Ancak 12 haftalık tahmini okuma 87,47 puanla aşırı yüksek. Daha önce 90,00 seviyesinde olan okuma Nasdaq endeksinde balon oluştuğunu gösterdi.

Dow Jones Transportation Average ise 12,906 puanla beş haftalık modifiye edilmiş hareket ortalamasının üzerinde ve pozitif seyrediyor. Endeksin 200 haftalık hareket ortalaması ise 10,407 puanla geride kalıyor. Ancak 12 haftalık tahmini okuma yükselişte ve 79,32 seviyesinde aşırı yüksek bir seviyeye yaklaşıyor. Endeksin yıllık riskli seviyesinin 14,424 olduğu belirtiliyor.

Russell 2000 endeksinin haftalık göstergeleri pozitif olsa da, endeksin 2,152 puanla beş haftalık modifiye edilmiş hareket ortalamasının üzerinde olması aşırı yükseldiğini gösteriyor. Endeksin 200 haftalık hareket ortalaması ise 1,561 puanla geride kalıyor. Aynı zamanda 12 haftalık tahmini okuma 91,08 seviyesinde ve endeksin yükselen bir parabolik balon içinde olduğunu gösteriyor.