banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YABANCI GELİN SAYISI 18 BİN 909 OLDU
YABANCI GELİN SAYISI 18 BİN 909 OLDU
Apple 100'den fazla şirket satın aldı
Apple 100'den fazla şirket satın aldı
Borsada neler oluyor?
Borsada neler oluyor?
Dolarda yükseliş sürüyor?
Dolarda yükseliş sürüyor?

Borsada neler oluyor?

Son dönemde beş önemli hisse endeksinin dördü tüm zamanların güç içi rekorunu kırdı. İşte borsalarda dikkat edilmesi gereken uyarı sinyalleri.

Ekonomi 26.02.2021, 10:32
6
Borsada neler oluyor?

Son zamanlarda önde gelen beş endeksin dördü tüm zamanların gün içi rekorunu kırdı. Russell 2000 yıl başından bu yana en yüksek kazancı sağlarken, 10 Şubat’ta tüm zamanların rekoruna ulaştı. Haftalık tablolar teknik uyarılar vermeye başladı. En önemli uyarı ise beş haftalık hareket ortalamasının altında seyreden Nasdaq endeksinden geldi.

Dow Jones Industrial Average 24 Şubat günü tüm 32,009 puanla tüm zamanların gün içi rekorunu kırdı. Bu rakam ise endeksin altı aylık pivot noktası olan 31,459 ve yıllık riskli seviyesi 33,425 puan arasında gerçekleşti. S&P 500 tüm zamanların güç içi rekorunu 16 Şubat günü 3,950 puanla kırdı. Bu rekor ise endeksi 3,932 puanlık yıllık riskli seviyesinin üzerine çıkardı. 16 Şubat’ta Nasdaq Composite de 14,175 puanla tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesine ulaştı. Endeksin aylık pivot noktası ise 13,804 seviyesinde.

Dow Jones Transportation Average 24 Şubat’ta en yüksek gün içi seviyesine 13,698 puanla ulaşırken, yükseliş 14,424 puanlık yıllık riskli seviyesine yaklaştı. Russell 2000 endeksi ise 10 Şubat günü rekor gün içi seviyesine ulaştı ve 2,318 puanı gördü. Yükseliş ise şimdi pivot noktası olarak kabul edilen, 2,120 puanlık yıllık risk seviyesini aştı.

Forbes’un haberine göre, borsalarda endişe yaratan unsurlardan biri ise ocak ayı sonunda marj borcunun rekor bir seviyeye ulaşmış olması. Eğer piyasalar ciddi oranda düşüşe geçmeye başlarsa, teminat tamamlama çağrısı (margin call) satışları gerçekleşecek. Bu durum ise, 2020’nin başında borsalarda yaşanan düşüşün temel unsurlarından biriydi.

Dow Jones Industrial Average’ın haftalık göstergeleri pozitif ancak aşırı yüksek. Dow beş haftalık 30,950 puanlık modifiye edilmiş hareket ortalamasının üzerinde seyrediyor. Endeksin 200 haftalık hareket ortalaması ise 25,676 puanla geride kalıyor. Endeksteki 12 haftalık yavaş tahmini okuma ise 87,41 puanla aşırı yüksek.

S&P 500’ün haftalık göstergeleri de pozitif olmasına rağmen aşırı yüksek ve aşırı spekülasyona işaret ediyor. S&P 500, 3,819 puanla beş haftalık modifiye edilmiş hareket ortalamasının üzerinde. Endeksin 200 haftalık hareket ortalamasıysa 2,919 puanla geriden geliyor. 12 haftalık tahmini okuma ise 87,55 puanla oldukça yüksek. 90,00 puanın üzerindeki bir okuma, S&P 500’ün giderek büyüyen bir parabolik balon içinde olduğunu gösterecek.

Nasdaq Composite için haftalık göstergeler fazla nötr. Endeks 13,335 puanla beş haftalık modifiye edilmiş hareket ortalamasının altında. Endeksin 200 haftalık hareket ortalaması ise 8,370 seviyesinde. Ancak 12 haftalık tahmini okuma 87,47 puanla aşırı yüksek. Daha önce 90,00 seviyesinde olan okuma Nasdaq endeksinde balon oluştuğunu gösterdi.

Dow Jones Transportation Average ise 12,906 puanla beş haftalık modifiye edilmiş hareket ortalamasının üzerinde ve pozitif seyrediyor. Endeksin 200 haftalık hareket ortalaması ise 10,407 puanla geride kalıyor. Ancak 12 haftalık tahmini okuma yükselişte ve 79,32 seviyesinde aşırı yüksek bir seviyeye yaklaşıyor. Endeksin yıllık riskli seviyesinin 14,424 olduğu belirtiliyor.

Russell 2000 endeksinin haftalık göstergeleri pozitif olsa da, endeksin 2,152 puanla beş haftalık modifiye edilmiş hareket ortalamasının üzerinde olması aşırı yükseldiğini gösteriyor. Endeksin 200 haftalık hareket ortalaması ise 1,561 puanla geride kalıyor. Aynı zamanda 12 haftalık tahmini okuma 91,08 seviyesinde ve endeksin yükselen bir parabolik balon içinde olduğunu gösteriyor.

Yorumlar (0)
banner422
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19