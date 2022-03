Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile LYY Telekomünikasyon AŞ (LYY) arasında, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı. Paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon dolar olarak belirlendi. Türk parasıyla yaklaşık 24 milyar lira halka açık olan bankaların kasasına girecek.

Bankaların mali yapısının güçleneceği beklentisi bu hisseleri daha güçlü konma getiriyor. Bu da piyasalara olumlu yansıyor. Borsa İstanbul yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Sadece yabancı payında düşüş devam ediyor. BU da yeni bir dunu değil yabancılar yaklaşık iki yıldır her fırsatta hisse pozisyonlarını azaltıyor. Ufuk Korcan Dünya’daki yazısında bu noktaya dikkat çekerek yerli payındaki artışın pozitif seyirde etkili olduğunu belirtiyor. Bu dönemde hisse senedi almak isteyen yatırımcılara da en az bir yıl ihtiyaç duyulmayacak bir paranın borsaya yönlendirilmesini öneriyor. Tabii hisse bazında da seçici olunması uyarısında bulunun Korcan, borsanın yönü ile ilgili şu öngörüde bulunuyor:



ENDEKS YÜKSELİŞ TRENDİNDE



“BİST 100 Endeksi yükseliş trendinde. Ancak asıl yükseliş trend çizgisi 6 Ekim 2021 tarihinde 1.371 puandan başladı. Endeks 24 Şubat 2022 tarihinde 1.826 puanı görerek bu trendin destek noktasını test etti. Bu, trendin destek noktasının çalıştığını gösteriyor. Şu an için yükseliş trendinin destek noktası 1.875 puan seviyesine denk geliyor. Yükseliş trendinin destek noktası her gün değişmekle birlikte trendin üzerinde kalınması endekste ana önün yukarı olduğunu gösteriyor. Olası yukarı hareketin devamı halinde ise 2.109 puan kuvvetli direnç noktası. Geçilmesi yüzde 10-20 arasında bir prim potansiyelin oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 2.041 kısa vadelin destek noktası olmak üzere 1.965, 1.906 ve 1.875 puan seviyeleri destek noktaları konumunda.”

BİST 100 Endeksi’nin yılbaşından bu yana yüzde 11’e yakın yükselirken 71 hissenin endeksin altında performans sergilediğini yazan Ufuk Korcan, bu rakamların hisse seçiminin ne kadar önemli olduğunun göstergesi olarak değerlendiriyor.

“Peki mevcut durumda hangi hisseler öne çıkabilir?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor Korcan, “COVID-19’dan olumsuz etkilenen ve pandemide sona yaklaşıldığına yönelik tahminler havacılık ve turizm hisselerinde bir toparlanma beklentini doğurmuştu. Ancak Rusya-Ukrayna arasındaki savaş bu sektöre yönelik olumlu beklentileri nötr’e çevirmiş durumda.”



Emtia fiyatlarındaki artış ve ekonomilerdeki toparlanmanın hızlanması halinde demir-çelik sektörü hisselerinin bu süreçten olumlu etkilenebileceği söyleniyor. İçeride yaşanan yüksek enflasyon ortamı özellikle gıda perakendesi ve marketlerin gelirlerine pozitif etki yapabilir. Dolayısıyla bu hisseler yatırımcısını enflasyona karşı koruyabilir. Yine önümüzdeki 1 yıllık süreçte sağlık sektörü ve telekom hisselerinin öne çıkabileceği düşünülüyor. Uzmanlar, geride kalmış holding hisselerinin de portföylerde yer bulabileceğini öneriyor. Rusya’da operasyonu olan şirket hisselerine yatırım için bir süre daha beklenebilir. Kısa vadede petrol fiyatlarındaki artışın bu sektörde faaliyet gösteren şirket hisselerine olumlu etki yapabileceği ifade edilirken, bazı metallerin fiyatlarındaki artışın da otomotiv sektörünü olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.”