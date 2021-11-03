Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çaldı

İhlas Haber Ajansı, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile halka arz edildi. İHA hisseleri bu sabah itibarıyla borsada işlem görmeye başladı.

28 yıldır doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla faaliyet gösteren İhlas Haber Ajansı halka açıldı. Borsa İstanbul’da (BİST) düzenlenen törende Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul, İhlas Haber Ajansı Pazarlama Koordinatörü Burak Varlık, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener gongu İHA için çaldı. Böylece İHA hisseleri IHAAS koduyla işlem görmeye başladı.

Ergun: “İhlas Haber Ajansı’nın katkıları bizim için çok değerli olacaktır”

Törende konuşan BİST Genel Müdürü Korkmaz Ergun, İhlas Haber Ajansı’nın, İhlas Grubu’nun borsada işlem görmeye başlayan 6’ncı şirket olduğunu hatırlatarak, “Bu halka arzda, yaklaşık 74 bin yatırımcıya, 101 milyon TL’lik bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle, bu halka arzda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

BİST’in bu sene halka arzlar açısından başarılı bir yıl geçirdiğini vurgulayan Ergun, “Her fırsatta ve ortamda, şirketlerimize ve yatırımcılarımıza bir çağrıda bulunuyoruz. Şirketlerimize sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Büyümelerini, yatırımlarını, üretimlerini, ihracatlarını, istihdamlarını sermaye piyasaları aracılığı finanse etmelerini söylüyoruz. Faaliyet karlarını finansal gider olarak bankalar yerine temettü olarak halkla paylaşmalarını, özsermayelerini güçlendirmelerini söylüyoruz” diye konuştu.

Yatırımcılara her zaman tavsiyelerde bulunduklarını söyleyen Ergun, “Lütfen Borsada yatırım yaparken ortaklık kültürü ile hareket etmelerini, sosyal medyaya itibar etmemelerini, haberleri KAP gibi doğru kaynaklardan öğrenmelerini, finansal okur yazarlıklarını yükseltmelerini tavsiye ediyoruz. Biz bunları söylüyoruz da, bu mesajları ve tavsiyeleri, ne kadar güçlü bir sesle yerine ulaştırabiliyoruz. İşte burada, haber ajanslarına ve medyaya büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu söylediklerimizin, tavsiyelerimizin, mesajlarımızın, şirketlere ve yatırımcılara aktarılması notasında, haberlerle, yayınlarla, etkinliklerle sürekli olarak ve güçlü bir şekilde anlatılmasını ve katkı sağlamalarını bekliyoruz. Artık kendisi de bir borsa şirketi olan İhlas Haber Ajansının bu yöndeki katkıları bizim için çok değerli olacaktır. Bu vesile İhlas Haber Ajansına Borsamıza hoşgeldiniz diyor, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Arvas: “70’den fazla ülkede 600’den fazla medya kuruluşuna hizmet sağlamaktayız"

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA’nın 28 yıldır özel sektör anlayışıyla doğru, güvenilir tarafsız habercilik yapan ve bunu hem Türkiye hem dünyada servis eden bir ajans olduğunun altını çizerek, “İhlas Haber Ajansı kurulduğu günden beri savaş cephelerinde; Kosova, Irak, Çeçenistan, Ukrayna, Sudan gibi bölgelerde faaliyetlerde bulunmuştur. Ayrıca önemli toplantılarda spor organizasyonlarında her sene yer almaktadır. İhlas Haber Ajansı kendi teknik servisi tarafından üretilen canlı yayın cihazları ve sistemleriyle Türkiye ve dünyadaki bütün medya kuruluşlarına hizmet üretmektedir. Yaptığımız çalışmalar içerisinde haberden ayrı olarak 70’den fazla ülkede 600’den fazla medya kuruluşuna teknik hizmet sağlamaktayız. Bu faaliyetlerimiz sonucu ülkemize ciddi döviz girişi sağlamaktayız” dedi.

“Faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini ön plana çıkardık” diyen Arvas, “’Dünyanın her yerinde hizmet alabilir miyiz?’ diye sorularla karşılaşıyoruz. İHA olarak haberlerimizi hem uydu hem internet üzerinden servis etmekteyiz. Yeni teknolojileri benimseyen bir anlayışımız var. Son 5 yılda kullandığımız drone’lar ile habere hem farklılık hem de estetik kazandırdık. İhlas Haber Ajansı’nda merkez stüdyolarımızda her gün akşam 1 saat, gündüz yarım saat olmak üzere Türkiye genelinde 50’den fazla yerel televizyonların haber bültenlerini hazırlayıp TURKSAT üzerinden servis etmekteyiz. Televizyonlar bu haberleri yayınlamaktadır, bu şekilde Anadolu’daki medyaya da ciddi anlamda katkı veriyoruz” şeklinde konuştu.

Ajans olarak HD’ye geçiş yatırımlarını tamamladıklarının ifade eden Arvas, “Faaliyete başladığımız zamandan bu yana gelişen bütün teknolojilere adaptasyon sağladık ve bu şekilde ilerliyoruz. Biz her gün 850’den fazla muhabirimiz ile 350 videolu haber, bin yazılı haber, 3 bin - 3 bin 500 aralığında değişen fotoğraflı haber üretiyoruz. Ürettiğimiz bu haberleri 2 binden fazla olan televizyon, gazete ve web sitesi gibi abonelerimize servis ediyoruz. Türkiye içerisinde 25 bölge müdürlüğümüz var. Türkiye’deki bütün illerde kendi ofisimiz ve personelimiz var. Yurt dışında ise 51 ülkede muhabirimiz çalışmaktadır. Bu güçlü ve dinamik organizasyonumuzla hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.

“11 kat talep gelmesi bize duyulan güvenin göstergesidir”

Türkiye’de 25 bölge müdürlüğü bulunduğunu belirten Arvas, 51 ülkede faaliyet gösterdiklerini söyledi. Arvas, “Haber üretimimizde İstanbul kaynaklı haberlerimiz yüzde 11-12 oranında, Ankara mahreçli haberlerimiz yüzde 8 oranında, yurt dışı haberlerimiz ise yaklaşık yüzde 8 oranındadır. Geri kalan yüzde 70’lik oranında haberlerimiz Anadolu’dan gelen haberlerden oluşuyor. Anadolu ile ulusal medya arasında köprü görevi görüyoruz. Bunu da yeterli görmüyoruz ve bu sayıları en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin her bölgesine ayrı ayrı önem veriyoruz. Türkiye’de ilk defa bir haber ajansının arzı yapılıyor. 11 kat talep gelmesi bize duyulan güvenin göstergesidir. İhlas Haber Ajansı olarak yakın dönemde iki hedefimiz var. İlk olarak yurt dışında 100 muhabir sayımızı 200’e çıkaracağız. Ayrıca ikinci olarak Türkiye içerisinde tüm organizasyonlarımız bitti ve bazı kalabalık nüfuslu ilçelerde muhabir istihdam edeceğiz. Bu şekilde İskenderun, Alanya, Marmaris, Bandırma gibi yerlerde de networkumuzu çok güçlü bir hale getireceğiz. İhlas Haber Ajansı’mızın halka arzının tüm paydaşlarımıza, çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Sarpyener: “İHA’nın borsaya gelmesi umut verici”

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener ise, “Biz Tera Yatırım ailesi olarak geleceğine içtenlikle inandığımız İhlas Haber Ajansı’nı 74 bin yatırımcıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. İhlas Haber Ajansı Borsa İstanbul’da türünün tek örneğidir. Bunun benzer şirketlere örnek teşkil etmesini ve yeni halka arzlara temenni ediyoruz. İHA’nın hem yurtiçinde hem de yurtdışında ciddi anlamda büyüyeceği inancındayız. Şirketin dünyada haber üretme potansiyeli olan önemli noktalarda kapsama alanını artıracağını düşünüyoruz. Bizim için borsaya kazandırdığımız her bir yatırımcı hem ülke için hem de ekonomi için gerçekten çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Altıkardeş: "Bir haber ajansının borsada işlem görmesi ekonomi açısından da önemli bir işarettir"

İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş de İhlas Haber Ajansı’nın medya sektöründe 28 yıldır en büyük tedarikçi konumunda olduğunu vurgulayarak, “Uluslararası basın camiasında da Türkiye’de haberlerin kaynak gösterildiği ve alındığı bir ajans. Operasyonel olarak dünya televizyonlarına teknik altyapı hizmeti veriyor. Aynı zamanda Türkiye’nin hizmet ihracatçısı bir haber ajansı. Haber ajanslarında işletmecilik çok önemli bir unsurdur. İHA, bunu 28 yıldır başarıyla, pozitif bilançolarıyla işletmecilikte örnek olacak bir başarı hikayesidir. Halka arz edilmesi ve 11 kat talep gelmesi Türk yatırımcısının bu kuruma güven duyduğunu, nasıl ilgi ve alaka gösterdiğinin göstergesidir” dedi.

Bir haber ajansının borsada işlem görmesinin ekonomi açısından da önemli bir işaret olduğunu belirten Altıkardeş, “Türkiye birçok alanda büyüyor, hizmet sektöründe de büyüyor. Türkiye bu anlamda hizmet sektörünün öncüsü bir iletişim şirketinde halka arz etmiş oluyor. Bu ilginin ilerleyen süreçlerde de devam edeceğini düşünüyorum. Türk yatırımcısının gösterdiği güvene de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Artık yatırımcılarımıza da sorumluluğumuz var”

İHA’nın bir ilki gerçekleştirerek Borsa İstanbul’da halka arz edilen ilk haber ajansı özelliğine sahip olduğunu anımsatan Altıkardeş, “Habercilik zor bir iş, hız gerektiren teknoloji gerektiren bir iştir. Burada sadece abonelerine karşı değil, 70 bin üzerindeki yatırımcılarına da sorumlu olacak. Daha önce 2 bin abonesine olan mesuliyeti şimdi 70 bin iştirakçisine sağlamak mecburiyetindeyiz. İHA hem haberleriyle hem de müteşebbis ruhuyla Türkiye kamuoyunda var olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Gong töreni BİST Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’a günün anısına kristal tokmak takdim etmesiyle sona erdi.