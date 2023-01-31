Borsada değer kaybı hızlandı!

Dün düşüş eğilimini altıncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 5 bin 96 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da işlem hacmi ise dünkü seansta yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesi olan 76,5 milyar TL'ye kadar gerilemişti.

Dünkü seansın ardından BIST 100 endeksi bugünkü açılışa, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybederek 5 bin 76 puandan başladı ve daha sonra gün içinde kayıplarını artırdı.

BIST 100 endeksi, gün içerisinde 4 bin 969 puana kadar gerilerken, endeks böylelikle 16 Ocak tarihinden bu yana ilk kez psikolojik seviye olan 5 bin puanın altına inmiş oldu.

BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 5 bin 83 puana çıktıktan sonra; saat 12:15 itibarıyla yüzde 1,95 oranında düşüşle 4 bin 996 puan seviyesinden işlem görüyor.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaydederken; şu dakikalarda endeksler sırasıyla yüzde 0,67 ve 1,69 oranında değer kaybediyor.

Hisse bazlı oynaklıklar artabilir

Dünkü seansta ABD piyasalarında risk alma iştahı negatifken, Dow Jones ve S&P 500 yüzde 0,8 ve yüzde 1,3 düşüş kaydetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,0 geriledi. Endekslerin geri çekilmesinde özellikle teknoloji hisselerine gelen satışlar etkili olurken, Avrupa'da ise piyasalar İngiltere hariç ekside kapattı. Buna göre, Euro Stoxx 50 endeksi dünü yüzde 0,5 değer kaybıyla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli tutumlarıyla negatif seyrettiğini söyledi. Analistler ayrıca yurt içinde pay vadeli kontratlarda son işlem günü olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma nedeniyle hisse bazlı oynaklıkların artabileceğine vurgu yaptı.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Almanya'da perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini de belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 250 puanın direnç, 4 bin 940 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.