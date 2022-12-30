Son Dakika
İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Borsa yılın son işlem gününü rekorlarla tamamladı
Borsa, yılın son işlem gününü yüzde 0,59’luk yükselişle tamamladı.
Ekonomi 30.12.2022, 18:27
Borsa, yılın son işlem gününü yüzde 0,59’luk yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi yılın son işlem gününü yüzde 0,59’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 32,24 puanlık artışla 5.509,16 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 115,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,99 azalırken, holding endeksi 0,82 değer kazandı.