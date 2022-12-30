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Borsa yılın son işlem gününü rekorlarla tamamladı

Borsa, yılın son işlem gününü yüzde 0,59’luk yükselişle tamamladı.

Ekonomi 30.12.2022, 18:27
Borsa yılın son işlem gününü rekorlarla tamamladı

Borsa, yılın son işlem gününü yüzde 0,59’luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi yılın son işlem gününü yüzde 0,59’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 32,24 puanlık artışla 5.509,16 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 115,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,99 azalırken, holding endeksi 0,82 değer kazandı.

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