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Borsa yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı
Borsa, yılın son işlem gününü yüzde 0,22’lik düşüşle tamamladı.
Ekonomi 31.12.2020, 18:33
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Borsa, yılın son işlem gününü yüzde 0,22’lik düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi yılın son işlem gününü yüzde 0,22’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 3,18 puanlık azalışla 1.476,72 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 27,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,06 azalırken, holding endeksi de 0,28 arttı.
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