Borsa yeniden rekora gidiyor

Güne yükselişle başlayan endeksler yeniden rekor seviyelerine yaklaşmakta. BIST100 kapanışa yaklaşılırken 1.288 seviyesine gelirken dün çok sert düşen banka hisseleri bugün geçen günkü tüm zararlarını geri aldı. Bankalar endeksi %4,55 yükselerek endeksleri taşıyan sektörlerden oldu. Döviz kurları gün boyunca yatay seyretti ve borsalardaki yükselişi destekledi. Gıda firmalarındaki sert düşüş, gün boyunca yükselen borsalarda en çok dikkat çeken bir diğer olaydı. Piyasaların odağı yarın 14:00’da açıklanacak olan faiz kararı. Faiz kararı öncesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yüksek faizi yerdi, ülke olarak şahlanılacağının sinyallerini verdi. Vites arttırmak yerine araç değiştirileceği ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları piyasa beklentisi olan faiz artırımı ve reform paketlerinin devamı olarak algılandı.

Satır Başları:

Borsalar Çarşamba seansında alıştaydı BİST100 %2,28 artışla 1.288, BİST30 ise %2,91 yükselerek 1.438 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları yatay seyrediyor. Dolar kuru 7,72 seviyesindeyken, Euro 9,16den işlem görüyor.

BİST100 %2,28 artışla 1.288, BİST30 ise %2,91 yükselerek 1.438 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları yatay seyrediyor. Dolar kuru 7,72 seviyesindeyken, Euro 9,16den işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fiyat ve finansal istikrarı birlikte sağlayacağız. Enflasyon en önemli önceliğimizdir. Büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Sorunları piyasa koşullarına uygun bir şekilde çözeceğiz.” açıklamasında bulundu.

“Fiyat ve finansal istikrarı birlikte sağlayacağız. Enflasyon en önemli önceliğimizdir. Büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Sorunları piyasa koşullarına uygun bir şekilde çözeceğiz.” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor" dedi.

"Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor" dedi. Pfizer ve Biontech: Koronavirüs aşısı nihai analizde %95 etkinlik gösterdi. Koronavirüs aşısının etkinliği yaş, ırk ve etnik kökenlere genel olarak uyumlu Koronavirüs aşısı için ABD'de acil kullanım onayı başvurusu günler içinde planlanıyor.

Koronavirüs aşısı nihai analizde %95 etkinlik gösterdi. Koronavirüs aşısının etkinliği yaş, ırk ve etnik kökenlere genel olarak uyumlu Koronavirüs aşısı için ABD'de acil kullanım onayı başvurusu günler içinde planlanıyor. Boeing beklendiği üzere 737 Max, uçakları için yeniden uçuş iznini ABD'li regülatör kuruluş FAA'den aldı, şirket hisseleri açılış öncesi işlemlerde %5 yükseldi.

BİST 100

Güne 1264 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1291 en düşük 1264 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1286 seviyesinde hareket ediyor. Günü %2,12 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 31 milyar TL seviyesinde.

Destek: 1.268

Direnç: 1.290

Şirket Haberleri:

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD): T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanlardan oluşan şirketimiz lehine sonuçlanmış olan ihaleye ilişkin toplam 23.600.000 TL (KDV dahil) olan ihale bedeli 18.11.2020 tarihinde (bugün) nakden ödenmiştir.

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2586 Ada 46 Parsel üzerindeki 34.199,71 m2 arsa üzerinde bulunan 13.484 m2 deponun 1.950 m2 depolama alanı "Boa Pack Ambalaj Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti."ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede 2.500.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET): Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 27.10.2020 tarihinde duyurusunu yaptığımız "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.078.792,00TL'dir.

USDTRY

Güne 7,7008 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7897 en düşük 7,6812 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7204 seviyesinde hareket eden kur günü %0,27 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,7800 seviyesinde.

Destek: 7,6700 - 7,6200

Direnç: 7,7800 - 7,8400

EURTRY

Haftanın üçüncü işlem gününe 9,1364 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,2485 en düşük 9,1078 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,1629 seviyesinde hareket eden kur günü %0,27 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,2400 seviyesinde.

Destek: 9,1000 - 9,0300

Direnç: 9,2400 - 9,3100

EURUSD

1,1865 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1891 en düşük 1,1850 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1865 seviyesinde hareket eden parite günü kazançsız kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1800 seviyesinde.

Destek: 1,1800 - 1,1800

Direnç: 1,1900 - 1,1900

XAUUSD

Güne 1.881 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.885 en düşük 1.864 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1.877 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,16 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1866 seviyesinde.

Destek: 1.866 – 1.855

Direnç: 1.887 – 1.897

BRENT

Haftanın üçüncü işlem gününe 43,80 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 44,88 en düşük 43,48 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,40 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,49 artışla kapatmaya hazırlanıyor.