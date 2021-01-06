Borsa yeniden 1.500 sınırında

BIST100 endeksi yine 1.500 sınırında güne başlıyor. Bu seviyede belli bir süre geçiren endeksin gün içerisinde yine 1.500 seviyesinin üzerini görmesi bekleniyor. 1.500 seviyesinin üzerinde 1.515 hedefi gün içerisinde kuvvetli direnç seviyesi olacaktır. Açılışta yükselmesi beklenen piyasalarda gün içerisinde odak ABD’de Georgia eyaletinde senato için yapılan seçimlerde olacak. An itibarı ile demokrat parti adayının önde götürdüğü ve sandıkların %95’inin açıldığı seçimlerde demokrat partinin senatonun kontrolünü ele geçirmesinin önümüzdeki 2 yıl boyunca ABD politikasına etkileri dolayısıyla küresel ölçekte önemli etkileri olacak. Yurt dışı veri akışında sabah saatlerinde açıklanan Çin PMI verisinden sonra Almanya, İngiltere ve Avro bölgesi imalat dışı PMI verileri takip edilecek. Dün İngiltere başbakanı Boris Johnson’ın şubat ayına kadar sürecek olan 3. Sefer uygulanan kapanma kararıyla birlikte Almanya şansölyesi Angela Merkel de Ocak ayı sonuna kadar Almanya’da uygulanan karantinayı uzattı.

Satır Başları:

Borsalar Çarşamba Seansına Başlıyor Dünkü seansta BIST100 Endeksi %0,39 düşüşle 1.489 puanda, BIST30 ise düşerek 1.640 puan seviyesinden günü tamamlamıştı. Döviz kurlarında bu sabah hafif yükseliş görülüyor. Dolar 7,38 olurken, Euro 9,09 seviyesine yükseldi. Ons altın ise 1.945 $ seviyesinde güne yatay seyirde başlarken, Brent petrol 53,83 $ seviyesine gerileme kaydetti.

Dünkü seansta BIST100 Endeksi %0,39 düşüşle 1.489 puanda, BIST30 ise düşerek 1.640 puan seviyesinden günü tamamlamıştı. Döviz kurlarında bu sabah hafif yükseliş görülüyor. Dolar 7,38 olurken, Euro 9,09 seviyesine yükseldi. Ons altın ise 1.945 $ seviyesinde güne yatay seyirde başlarken, Brent petrol 53,83 $ seviyesine gerileme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadele kapsamında vergi sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmayla Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi enflasyonist yönü yüksek nispi vergileme ağırlıklı modelden asgari maktu ağırlıklı modele geçiliyor.

enflasyonla mücadele kapsamında vergi sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmayla Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi enflasyonist yönü yüksek nispi vergileme ağırlıklı modelden asgari maktu ağırlıklı modele geçiliyor. Türk ekonomisinin 2020 yılında % 0,5 büyüdüğünü tahmin eden Dünya Bankası, 2021 yılı GSYH büyüme tahminini % 4,5 olarak duyurdu.

2020 yılında % 0,5 büyüdüğünü tahmin eden Dünya Bankası, 2021 yılı GSYH büyüme tahminini % 4,5 olarak duyurdu. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı notta, İngiltere ile yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının (STA) yeni detayları belli oldu. Buna göre STA, iki ülke arasında hizmet ihracatını şu aşamada kapsamayacak. İngiltere, AB’nin çelik ürünlerinde uyguladığı önlemleri kısmen sürdürecek.

hazırladığı notta, İngiltere ile yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının (STA) yeni detayları belli oldu. Buna göre STA, iki ülke arasında hizmet ihracatını şu aşamada kapsamayacak. İngiltere, AB’nin çelik ürünlerinde uyguladığı önlemleri kısmen sürdürecek. ABD 10 yıllık tahvil faizi Mart ayından bu yana ilk kez %1'i gördü.

10 yıllık tahvil faizi Mart ayından bu yana ilk kez %1'i gördü. ABD'nin Georgia eyaletinde dün yapılan seçimde oy sayımı sürüyor. Ancak bazı bölgelerde oy sayımına gece yarısına ulaşılması nedeniyle dinlenme arası verildiği ve sayıma yerel saat ile 08.00'den sonra (TSİ 16.00) devam edileceği ifade ediliyor.

BİST 100

Endeks dünkü seansta 1.489 seviyesinden kapanışını yaptı. Dünkü seansta en düşük 1.475, en yüksek 1.506 seviyesi görüldü.

Destek: 1.474

Direnç: 1.497

Şirket Haberleri:

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN): Şirketimiz üçüncü taraf bir banka ile 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği ve Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 662.750 USD Lisans + 2.050.000 TL implementasyon bedelini kapsamaktadır.

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE): 17.11.2020 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, kontrol ve haberleşme taahhüt kapsamı işçilik işlerine ilişkin 740.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Uskom Komünikasyon Sistemleri Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 36 ayda bitirilmesi planlanmaktadır.

Petkim Petro Kimya Holding A.Ş. (PETKM): Şirketimizin daha önce 25.08.2017 ve 06.02.2020 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuoyunun bilgisine sunduğu üzere; Vergi İdaresi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımımıza ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine 66 milyon TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99 milyon TL vergi ziyaı cezasının Şirketimize tebliğ edildiği ilgili açıklamalarımızla kamuya bildirilmiş, söz konusu ihtilafta taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından yargı yoluna gidilmişti. Belirtilen vergi aslı ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili olarak, İzmir 2. Vergi Mahkemesi tarafından görülmekte olan 8,6 milyon TL vergi aslı ve 12,9 milyon TL vergi ziyaı cezası tutarındaki kısmına ilişkin 3 davanın Şirketimiz lehine kabulüne ve dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar aleyhine davalı İdare'nin temyiz yoluna başvurma hakkı saklıdır. Belirtilen husus ile ilgili olarak 30 Eylül 2020 tarihli konsolide finansal tablolarda bir karşılık ayrılmamıştır.

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR): Bankamız Yönetim Kurulunun 27.07.2020 tarihli kararıyla Genel Müdürlüğe verilen yetki sonrasında gerekli işlemler tamamlanarak MOKA Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin %100 oranındaki payının Bankamıza devri gerçekleştirilmiştir.

USDTRY

Şu saatlerde 7,3838 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,3888 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,3925 ve en düşük 7,3782 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek seviyesinde.

Destek: 7,4100 - 7,4000

Direnç: 7,4300 - 7,4400

EURTRY

Şu saatlerde 9,0907 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0914 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 9,1095 ve en düşük 9,0693 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç seviyesinde.

Destek: 9,0900 - 9,0600

Direnç: 9,1300 - 9,1400

EURUSD

Güne 1,2300 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2303 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2326 ve en düşük 1,2276 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç seviyesinde.

Destek: 1,2200 - 1,2200

Direnç: 1,2300 - 1,2300

XAUUSD

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1,944 seviyesinden başladı. Sabah saatlerinde en yüksek 1955 en düşük 1941 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek seviyelerinde.

Destek: 1.933 – 1.928

Direnç: 1.944 – 1.951

BRENT

Haftanın üçüncü işlem gününe 53,87 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 54,08 en düşük 53,50 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 53,88 seviyesinde hareket eden emtiada %0,52 artışla gözleniyor.