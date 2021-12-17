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Borsa, yatırımcısını fena üzdü: BIST 100 bir günde yüzde 8,52 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,52 değer kaybederek 2.084,47 puandan tamamladı. Kapanışa yakın iki kez devre kesici uygulandı.

Ekonomi 17.12.2021, 21:26 17.12.2021, 22:18
Borsa, yatırımcısını fena üzdü: BIST 100 bir günde yüzde 8,52 değer kaybetti

Bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren sermaye haberi piyasaları hareketlendirdi. Reuters'ın haberine göre BDDK, TL'deki değer kaybının banka sermaye yeterlilik rasyolarında (SYR) yarattığı tahribatı azaltacak önlemler üzerinde çalıştığı haberi üzerine yapılan sert satışlar borsanın bir günde yüzde 8,52 değer kaybetmesine yol açtı.

Birçok banka hissesi taban yaptı.

Bankacılık kaynakları TL'deki değer kaybının SYR'yi düşürücü etkisini telafi etmenin bir yolunun döviz bazlı sermaye olduğuna dikkat çekerek, sermaye niteliğine sahip cın sıkıntı yaşayabileceğini kaydettiler. 

Bankacılık kaynakları, döviz bazlı sermayesi olan bankaların TL'deki değer kaybının etkilerinden kısmen korunduğuna dikkat çekerek, sermaye niteliğine sahip döviz cinsi borcu olmayan bankaların sıkıntı yaşayabileceğini kaydettiler.

Bu gelişme özellikle bankacılık sektörü hisselerinde sert satışlara neden oldu.

Merkez Bankası'nın dövize başarısız müdahalesi ve iş dünyasının acil önlem çağrısı da düşüşte etkili oldu. 

Gün sonunda BİST 100 endeksi haftayı 2.084,47 puandan tamamlamış oldu.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde ise, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekerken, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlandığını bildirdi. Karar metninde ayrıca, birikimli etkilerinin 2022'nin ilk çeyreğinde yakından takip edileceği belirtilerek, "Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son yükelişlerle birlikte BİST 100, 2.389 puana kadar tırmandı. BİST 100, 2021 yılına 1.482 puandan başlamış, mart ayında 1.1250 puana kadar gerilemişti. Borsa İstanbul'da bu yıl içerisindeki en düşük seviye baz alındığında toplam yükseliş yüzde 90'ın üzerine çıktı.  

BIST 100'DE 9 HİSSE YÜZDE 10 DEĞER KAYBETTİ

BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününde 9 hisse yüzde 10 değer kaybetti. Gün içerisinde BIST 100 endeksinde sadece 2 hisse değer kazandı

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sigorta 5,31 5,90 -10,00
Şok Marketler Ticaret 15,12 16,80 -10,00
İş Bankası (C) 8,01 8,90 -10,00
Logo Yazılım 46,80 52,00 -10,00
Tofaş Oto Fabrikası 85,05 94,50 -10,00
Yapı ve Kredi Bankası 3,60 4,00 -10,00
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,62 1,80 -10,00
Vestel 28,26 31,40 -10,00
Ege Endüstri 1.915,10 2.127,80 -10,00
Şişe Cam 15,94 17,71 -9,99
Erbosan 127,00 141,10 -9,99
Çan2 Termik 11,35 12,61 -9,99
Anadolu Grubu Holding 40,54 45,04 -9,99
Gübre Fabrikaları 86,05 95,60 -9,99
Tekfen Holding 25,06 27,84 -9,99
Ford Otosan 269,60 299,50 -9,98
Türk Telekom 9,92 11,02 -9,98
Tümosan Motor ve Traktör 19,21 21,34 -9,98
Akbank 7,40 8,22 -9,98
Arçelik 49,56 55,05 -9,97

SADECE 2 HİSSE DEĞER KAZANDI

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 35,12 34,26 2,51
Deva Holding 33,46 33,36 0,30

İngiltere hariç Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü kayıpla tamamladı

Avrupa borsaları, yeni tip korona virüsün (Kovid-19) omikron varyantının yayılmasına ve enflasyon görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Otomobil ve yedek parça şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 azalarak 408,54 puandan kapandı.

Stoxx 600 Otomobil ve yedek parça endeksi günü yüzde 2,66 değer kaybederek kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 azalarak 6.926,63 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 26.611,41 ve Almanya DAX 30 endeksi yüzde 0,67 düşerek 15.531,69 seviyesinden günü kapattı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,13 artışla 7.269,92 seviyesinden tamamladı.

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