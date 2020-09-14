Borsa yatırım fonları nedir?

Borsa yatırım fonları, sermaye piyasaları gelişmiş ülkelerde oldukça popüler ve hacimli olan ülkemizde de yeni yeni talep gören bir fon çeşididir. Dünya genelinde borsa yatırım fonları, yan, ETF'lerin büyüklüğü 6 trilyon dolar üzerindedir.

Nedir borsa yatırım fonu? Borsa Yatırım Fonu, hisse senetleri gibi işlem gören, bir endeks, sektör ya da stratejiyi baz alan, ve bu bazın performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan yatırım fonlarıdır.

Burada borsa yatırım fonlarının diğer yatırım fonlarından farkı nedir?

Yatırım fonları günde 1 defa fiyat açıklarken, Borsa da hisse senetleri gibi işlem gören borsa yatırım fonlarını gün içinde farklı fiyatlardan alıp satma imkânınız vardır.

Yönetim ücretleri, tefasta işlem gören yatırım fonlarına göre daha düşüktür. Bunun sebebi bu fonların pasif stratejiye sahip olan yani yönetilmeyen fonlar olmasıdır. Fon, baz alınan endeksi takip eder ve performansını yansıtır, bu nedenle de yönetim maliyetleri düşüktür.

Güvence noktasında diğer yatırım fonlarında olduğu gibi tüm varlıklarını Takasbank’ta saklarlar.

Peki neden borsa yatırım fonu tercih etmeliyiz?

Düşük maliyetle anlık fiyat takibi sağlar Yüksek likidite. Gün içinde kolaylıkla alım satım imkanı vardır. Şeffaftır, varlık yapısı günlük olarak ilan edilir Yatırım yapılan endeks ya da varlık grubunun performansını yansıtır Vergi avantajı. Stopaj oranı 0dır.

Türkiye de borsa yatırım fonları

Şu an aktif olarak borsada işlem gören yatırım fonları QNB FİNANS ve ZİRAAT Portföy ’ün yönettiği fonlardır, fonların içeriklerine kamuyu aydınlatma platformu (KAP) üzerinden borsa yatırım fonları sekmesi ile ulaşabilir, ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca borsadirekt.com sitemizde borsa yatırım fonlarının liste halinde net aktif değer, getiri, yönetim bedeli gibi göstergelerine ulaşabilirsiniz.

Özellikle son dönemde bist hisse senetleri yanısıra altın, gümüş, yabancı hisse endekslerini takip eden yatırımcı kitlesi arttı. Bu varlık gruplarına yatırım yapmak için borsa yatırım fonları oldukça uygun enstrümanlar. Üstelik aldıktan sonra portföyde takibi de kolay. Özellikle Osmanlı Yatırım'da hesabınız varsa.

Borsa İstanbul üzerinden işlem gören borsa yatırım fonlarına aracı kurum veya kuruluşları aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz. Osmanlı Yatırım nezdinde Borsa Yatırım Fonu işlemleriniz için E-Şube üzerinden hisse sekmesi altında byf al/sat başlığı ile borsa yatırım fonu alım ve satımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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