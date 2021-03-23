Borsa ve dövizde bugün hangi gelişmeler bekleniyor?

Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) oranı 165 puan yükselerek 474’e çıktı. Bundan sonraki seyri CDS’teki değişim belirleyecek. CDS’in düşme eğilimine girmesi kur ve borsa cephesinde fiyatlamaların ortalamalara yaklaşma eğilimini destekleyecek. Faizle ilgili Merkez Bankası yeni yönetimin tutumunu 15 Nisan’daki yapılacak ilk PPK toplantısı belirleyecek. Peki bu süreçte döviz ve borsa cephesinde nasıl bir seyir bekleniyor. Zeynep Aktaş’ın Milliyet’teki köşesindeki öngörüleri şöyle:

“Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde 8.47 seviyesine kadar yükseldi. Sonrasında 7.69 seviyesine geriledi ve 7.85 seviyesini test etti. Dolar/TL’de 7.78-7.80 seviyeleri önemli. Bu seviye aşılarak kasım ayından bu yana yaşanan düşüş trendinin üzerine savrulma yaşandı. Tekrar bu seviyenin altına gerileme yaşanması halinde alçalan kanala geri dönülmüş olacak. 7.80’in üzerindeki hareketlerde yeniden 8 seviyesinin aşılması yönünde ataklar görülebilir.

BIST 100 Endeksi 50 günlük ortalamaların altına kaydı ve kanal desteğine geriledi. Bu seviyeden gelecek tepkiler önemli.

Endeks pandemiden bu yana yükselen bir kanal içerisinde hareket ediyor. Gün içerisinde en düşük 1.379 seviyesini gördü. Kanalın dışına kısa süreli savrulmalar yaşanabilir ancak kanal içerisindeki hareketin korunması yeniden alımları güçlendirecektir. Güçlü destek 1.350 seviyesinde bulunuyor.”