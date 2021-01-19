Borsa rekor seviyede

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,93’lük artışla 1.571,18 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.575,90 puana taşıdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,93’lük değer kazandı. Endeks 14,41 puan artışla 1.571,18 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi ise yüzde 1,99 değer kazandı.