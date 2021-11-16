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Borsa rekor kırmaya devam ediyor
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,60’lık değer kazandı. Endeks, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.725,02 puana taşıdı.
Ekonomi 16.11.2021, 13:27
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,60’lık değer kazandı. Endeks, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.725,02 puana taşıdı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,60’lık değer kazandı. Endeks 10,26 puan artışla 1.725,02 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 18 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.