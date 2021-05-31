Borsa neden yükselmiyor?

Merkez Bankası verilerine göre, nisan ayının son haftasından itibaren hisse senetleri ve tahvil bonoda yabancı girişleri devam ediyor. 21 Mayıs ile biten haftada yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 51 milyon dolar, tahvil bonoda 174.8 milyon dolarlık alım yaptılar. Yabancı yatırımcıların elindeki tahvil bono ve hisse senetleri tutarı 30 milyar dolar civarında seyrediyor. Borsa toparlanmakta zorlanıyor, gösterge tahvil faiz oranı ise yükseliyor. Giriş rakamları çok büyük meblağlar olmayınca piyasaya etkileri de zayıf oluyor desek yanlış olmaz.



Borsada sert satışlar sonrası tepki alımları görüldü. Ancak henüz destek ve denge arayışının sağlandığını söylemek zor. İlk destekler 1.400-1.390 seviyelerinde bulunurken kısa dönem için bu seviyeler önem kazanmış durumda. Sonraki destek noktaları 1.370-1.340 seviyelerinde. Olası tepki alımlarının ilk direnci ise 1.428 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.460-1.470 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde destek seviyelerinde tepki alımları görülse de direnç seviyeleri geçilmekte zorlanılabilir.

KRİPTO PARALAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın fiyatındaki yükseliş devam ediyor. Referans olarak görülen ABD 10 yıllık bono faiz oranı yüzde 1.60 seviyesinin üzerinde kalmakta zorlanırken ABD dolarında zayıf, Euro’da güçlü görünüm söz konusu. Yüksek enflasyona karşılık düşük faizin devamı olasılığı (negatif faiz) ve parasal genişlemeye bağlı olarak altın fiyatı güç kazanmış durumda. Kripto paralardaki çözülme ve talepteki artış altın fiyatını destekleyen diğer gelişmeler olarak görülüyor. Yıl sonuna kadar enflasyonun yüksek kalacağı kabul edilmekle birlikte merkez bankaları en azından bir süre daha Faiz artırma düşüncesinde değiller. Parasal sıkılaştırma için ağırlıklı olarak telaffuz edilen tarih sonbahar.



Aşı uygulamalarındaki başarı, pandeminin kontrol altına alınmasıyla ülkelerin kısıtlamaları hafifletmesi veya normalleşmesi ekonomilerdeki aktiviteyi daha da hızlandıracak gibi. Yine de yüksek enflasyon düşük faiz dengesinin ne kadar korunabileceği konusunda ihtiyatlı olmakta yarar var. İç piyasalarda altının gram TL fiyatı ise eski zirvesi olan 540 TL seviyesine yaklaşmaya başladı. Dış piyasalarda altının ons dolar fiyatına iç piyasalarda dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince fiyat artışı ivme kazanmış durumda.

KÜRESEL BORSALARDA POZİTİF SEYİR

Dış piyasalarda dalgalı seyirle birlikte olumlu hava korunuyor. Bu görünümde güçlü ekonomik veriler ile birlikte ABD’de enflasyon kaygılarına rağmen düşük faiz ve parasal genişlemenin devam edeceği beklentilerinin önemli payı var. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada ‘Faiz oranları olağanüstü düşük seviyede ve çoğu ekonomist bu durumun süreceğine inanıyor. Enflasyondaki artışın geçici olacağını ancak bu yılın sonuna kadar sürebileceğini’ söyledi. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapı yatırımlarını artırmak için 6 trilyon dolarlık bir harcama bütçesi sunacağı bilgisi geldi. Kamu harcamaları önümüzdeki yılda da devam edecek. Bir yandan ısınan ekonomi için parasal sıkılaştırmanın ne zaman olabileceği tartışmaları sürerken diğer yandan yeni harcama bütçeleri için hazırlıklar sürüyor. Ayrıca ekonomik veriler genelde olumlu gelmeye devam ediyor. Bazı veriler zayıf gelse de genel görünümü değiştirecek ölçekte değil. ABD haftalık işsizlik başvuruları 406 bin kişi olarak gerçekleşirken pandemi sürecindeki en düşük veri olarak kayda geçti. ABD’de ilk çeyrek büyümesi ise yüzde 6.4 oldu. ABD ve Almanya başta olmak üzere dış borsalarda çıkış trendleri korunuyor. İç piyasalar ise dışarıya uyumda zorlandı ve olumsuz ayrışma gösterdi. Borsa İstanbul’da hafta içi yaşanan düşüş sonrası cuma günü tepki alımları görüldü. Döviz kurlarında yükseliş sürmekle birlikte piyasalarda temkinli görünüm öne çıkmış durumda.

İLK ÇEYREKTE % 6 BÜYÜME BEKLENİYOR

Pazartesi gününden başlayarak önümüzdeki hafta iç ve dış gündemde yoğun veri akışı olacak. Pazartesi Türkiye’nin 2021 yılı ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. Piyasa beklentisi yüzde 6.4 olurken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yüzde 6 gibi bir büyüme bekliyor. Mayıs enflasyon beklentisi ise aylıkta yüzde 1.50-1.55, yıllıkta yüzde 17.30-17.40 civarında. Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisi ile Moody’s Türkiye kredi notu değerlendirmeleri var. Hatırlanırsa ABD nisan tarım dışı istihdam verileri büyük sürpriz yapmış, 1 milyon beklenirken 226 bin olarak açıklanmıştı. Veri sonrası piyasalar oldukça dalgalı bir seyir izledi, altın ve borsalar yükselirken ABD doları değer kaybetmişti. Verilerin sonuçlarına göre piyasalar üzerinde etkisi derin olabiliyor. Siyasi gelişmeler de yakından izlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihi konusunda 2023 yılı vurgusu dikkat çekti. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Cuma akşamı beklenen Türkiye’nin kredi notu ve görünümü konusundaki güncellemesini yapmadı.

DOLAR/TL'DE YENİ ZİRVE DENEMESİ

Dolar/TL kurunda devam eden yükseliş hareketiyle birlikte yeni zirveler deneniyor. 8.58 seviyesinde bulunan zirve seviyesinin üzeri test edildiyse de kâr satışları görüldü. Kâr satışları önemli ölçüde karşılandı ve derinlik kazanmadı. İlk destekler 8.53-8.50 seviyelerinde bulunurken sonraki destek 8.43 seviyesinde görülüyor. İlk dirençler 8.58-8.61 seviyelerinde. Eski ve yeni zirve seviyeleri olması açısından bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Bu seviyelerin üzerinde verilecek dirençler ise 8.70 ve 8.90 seviyelerinde bulunuyor. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.