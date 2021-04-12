banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Borsa İstanbul’dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı

Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcıları, sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı.

Ekonomi 12.04.2021, 15:06
2
Borsa İstanbul’dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı

Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcıları, sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı.

Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcılara, "Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olun" uyarısında bulundu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık