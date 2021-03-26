Borsa İstanbul’da Korkmaz Ergun dönemi

Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla’nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.



Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Yeni ortak da yönetime girdi

Borsanın yönetim kurulu üyeliklerinde de değişiklik yaşandı. Yeni ortak Katar Yatırım Otoritesi’nden de bir isim yönetim kurulunda yer aldı. Katarlı ortağın yönetim kurulu üyesi Ahmed Ali H A Al Hammadi oldu. Genel Müdür Korkmaz Ergun da yönetim kurulunda yer alırken, Işınsu Kestelli de diğer bir üye olarak seçildi. Bir önceki yönetimde bulunan Erişah Arıcan, Fahrettin Altun, Yunus Arıncı, Metin Kıratlı, Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan da seçilen yönetimde yer aldı.

Kâr dağıtımı yapılacak

Olağan Genel Kurul toplantısında; 2020 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Entegre Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosu onaylandı. 2020 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım hususunda Yönetim Kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı. Kâr dağıtımı yapılmasına karar verildi.