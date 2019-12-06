Borsa İstanbul’da gong Papilon Savunma için çaldı

Kamu ve ülke güvenliği için biyometrik güvenlik sistemleri geliştiren, kişi tanıma ve kimlik yönetimi konusunda Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan Papilon Savunma, düzenlenen gong töreni ile Borsa İstanbul’da PAPIL koduyla işlem görmeye başladı. Gedik Yatırım liderliğinde yürütülen ve borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arza yatırımcılar yoğun ilgi göstermiş ve bu süreçte Papilon Savunma’nın halka arz edilen paylarının 10 katından fazla talep gelmişti.

Papilon Savunma’nın 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen gong töreninde Papilon Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kerimoğlu, Papilon Savunma Teknik Üst Lideri Banu Altay, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Gönen ve Dr. Korkmaz Enes Ergun ile Sermaye Piyasası Kurulu yöneticileri hazır bulundu.

Törenin ardından yaptığı konuşmada Papilon Savunma’nın bu yıl borsada işlem görmeye başlayan altıncı firma olduğunu kaydeden Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen , “Burada da dört bine yakın yeni yatırımcıyı Papilon şirketine yeni ortak olarak alıyoruz. Bizim için çok güzel bir an 30 milyondan fazla bir kaynak burada şirkete toplanıyor. Sermaye piyasalarının çoğunluk hissedarı esas sahibi yatırımcılardır; onların ortak olması onların haklarını teslim etmemiz, onları memnun etmemiz sermaye piyasasının başarılı olması için çok önemli. Kendi yatırımcımızı işe dâhil eder, yerli, yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcı çeşitliliği sağlarsak Finans Merkezi olma iddiamızı sürdürebiliriz.” dedi.

Papilon Savunma için düzenlenen gong töreninde bir konuşma yapan ve markanın halka arz sürecinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini ileten Papilon Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kerimoğlu, “Papilon Savunma olarak önceliğimiz ve yegâne hedefimiz, kendi ülkemizde huzur ve güvenin oluşmasına katkı sağlamak, tüm güvenlik güçlerimizin işini kolaylaştırmak ve adaletin tesisinde en doğruyu en hızlı zamanda ortaya çıkarmaktı. Bunu başardığımıza inanıyorum” dedi.

Amaç yüksek ve yenilikçi teknolojilere öncülük etmek

Kerimoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Mühendislerimizin özverili çalışmaları ve başarılarıyla oluşturulan bu kazanımlarımızla bugün tüm halkımızın ve sizlerin huzurundayız. Bugün itibari ile yeni paydaşlarımız, yeni ortaklarımız olacak. Onlara mahcup olmadan, yarattığımız ve yaratacağımız yeni değerleri paylaşmak en büyük temennimizdir. Bugün bu tören, büyüme ve gelişmemizi sürekli kılmak adına, tarihe adımızı yazdıracak işler yapmak için attığımız önemli bir adımdır. Değişim süreçlerinin her aşaması bilinçli kararlar almayı gerektirir. Önemli olan başarı için geçmişteki gücü kullanarak geçmişi diskalifiye etmek değil, geleceği kalifiye ederek paylaşılacak yeni değerler yaratmaktır. Bundan sonra da amacımız, yüksek ve yenilikçi teknolojilere öncülük ederek, fark yaratacak inovasyonları hayata geçirmek, bizzat halkımızın refah düzeyini yükseltecek ürün ve çözümler için araştırma-geliştirme yapmaktır. Hedeflerimize ve ilkelerimize sadık kalarak, kaliteli bir organizasyon, uluslararası bakış açısı ve farkındalık yaratacak başarılı çalışmalarla ilerlemektir.”

Törende söz alan Papilon Savunma Teknik Üst Lideri Banu Altay da, “Bugün burada, ülkelerinin teknolojide mesafe kat etmesi için çaba sarf eden mühendisleri temsilen bulunuyorum diyerek katılımcılara ve halka arz sürecinde rol alan paydaşlara teşekkür etti. Altay, “İlk günden bu yana hedefimiz, çıtanın yukarısında olmak isteyen değil, yeni standartları belirleyen teknolojiler üretmekti. Bu yüzden, gerçek ortamda, gerçek verilerle bilimsel her türlü riski göze alarak yola çıktık. Sonuç, sektörün en yüksek isabetlilik ve hız oranlarına sahip biyometrik teknolojileri oldu. Yedi yıldır da, bu heyecan verici sonucun üzerine koymak, hep daha fazlasını yapmak için uğraşıyoruz” dedi.

Gedik Yatırım, 2019’da 3 kıymetli şirketin 135 milyon TL’lik halka arzını gerçekleştirdi

Paplion Savunma’nın halka arz sürecine liderlik eden Gedik Yatırım’ın CEO’su Onur Topaç ise, “2019 yılında Papilon Savunma dahil 6 şirketin 264 milyon TL tutarında pay halka arzı gerçekleşti. Bunların arasında, 3 kıymetli şirketin 135 milyon TL büyüklüğünde halka arzını Gedik Yatırım liderliğinde gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayız” dedi.

Topaç, sözlerine şöyle devam etti: “Borsada yeni yatırımcıların arttığı zamanlara baktığımızda artışın nedeninin halka arzların arttığı dönemler olduğunu gözlemliyoruz. Geçmişte Petkim, Türk Telekom, Tüpraş gibi arzlarda önemli sayıda yeni yatırımcıların borsaya geldiğine şahit olduk. Bu yüzden Halka arzların özendirilmesinin önemi büyük. Bu kapsamda, halka arz piyasasını canlandırmak ve yeni yatırımcıları Borsa’ya kazandırmak için yeni düzenlemeler şirketlerimiz ve yatırımcılar tarafından önemle beklemektedirler. Halka arzların özendirilmesi için fiili dolaşımdaki payları ile orantılı olarak şirketlere kurumlar vergisi indirimi sağlayan düzenlemeler ve işveren payında iyileştirmeler gibi teşvikler, talep tarafında ise yatırımcıların temettü kazançlarından alınan verginin kaldırılması gibi teşvikler önem arz etmektedir.”

Türkiye’de finansal kurumlar sektörüne bakıldığında bankacılığın payının %80’lerde olduğunu ifade eden Topaç, kaynak sağlamada artık bankacılık ağırlıklı yapıdan sermaye piyasası araçlarıyla dengelenmenin sağlandığı yapıya geçilmesinin zorunluluk haline geldiğini belirtti. Topaç, “Halka açılmalar ile bankacılık üzerindeki kaynak yoğunlaşması riski azalacak, şirketlerimiz uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak sağlama, borçların azaltılması, işletme sermayesi ve daha da önemlisi kurumsal yapının güçlenmesi ile itibar, şeffaflaşma, bilinirlik gibi çok önemli avantajlara kavuşacaktır” şeklinde konuştu.

Papilon Savunma Borsa İstanbul’a hareket getirecek

“Gedik Yatırım olarak şirketlerin özkaynak finansmanı için en uygun kaynağın Sermaye Piyasası olduğuna inanıyor, şirket birleşme ve devralmaları ile halka arzlar başta olmak üzere tüm kurumsal finansman işlemlerinde lider olmayı hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Onur Topaç, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugüne gelecek olursak, borsada talep toplama ve satış yöntemiyle arzını gerçekleştirdiğimiz Papilon Savunma, güçlü sermayesi, biyometrik güvenlik sistemleri sektöründe öncü olması, Ar-Ge faaliyetleri ile uzmanlık ve know-how gerektiren oturmuş ürün ve hizmet gamı ve yeni pazarlara giriş potansiyeliyle Borsa İstanbul’a hareket getirecek iyi yönetilen bir şirkettir. Yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının yüksek ilgisi de bunun bir göstergesidir. 49 yatırım kuruluşunun 3.788 yatırımcısından 10 kattan fazla talep gelmiştir.

Papilon Savunma’nın bu büyüme yolculuğuna yeni 3.788 yatırımcıyı da ortak etmesinden ayrı bir mutluluk duyuyor ve sürekli gelişen ve değişen dünyada yeni nesil teknoloji şirketlerinin Borsa’mıza önemli bir renk kattığını düşünüyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında yazılım/teknoloji şirketlerinin halka arzlarının sayısının artıyor olması aslında bizlere bu değişime ve gelişime ortak olma ve trendin gerisinde kalmama şansı tanıyor. Başta aracılık ettiğimiz halka arzımıza güvenen tüm yatırımcılara, Borsa İstanbul’daki uzmanlarımıza ve borsa yönetimine, Gedik Yatırım Kurumsal Finansman ekibine, kamuoyunu bilgilendirmemizi sağlayan basınımıza ve Papilon Savunma yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.”

Törenin ardından, günün anlam ve önemine ithafen, Papilon Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kerimoğlu’na, Borsa İstanbul yöneticileri tarafından Kristal Tokmak takdim edildi.