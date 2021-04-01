Borsa İstanbul’da gong Naturelgaz için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz için çaldı. Talep toplama sürecinde yatırımcılardan 15,8 milyar TL talep alan Naturelgaz, bugün itibariyle Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da NTGAZ koduyla işlem görmeye başladı. Şirketin bireysel yatırımcılar için ayırdığı paylara 75 kat fazla talep gelmişti.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Naturelgaz Halka Arz Gong Töreni’ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Global Yatırım Holding ve Naturelgaz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal, Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay ve Global Yatırım Holding Strateji ve M&A Direktörü Mehmet Ali Deniz katıldı.

‘Beklentileri karşılama sorumluluğuyla çalışacağız’

Gong töreninde konuşan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Bugün şirketimiz için çok anlamlı ve gurur verici bir gün. Halka arz ile birlikte, kurumsal kimliğimizi daha da güçlendirerek sektördeki öncü konumumuzu sağlamlaştıracağız, yeni ortaklarımızın ve yatırımcılarımızın güveni ile faaliyetlerimizi daha da geliştireceğiz. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri, izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde ağırlıklı olarak yeni yatırımların finansmanı için kullanacağız. CNG, LNG ve Oto CNG tarafındaki kapasitemizi artırmayı, mevcut CNG tesis altyapımızı güçlendirip yeni tesisler açmayı, Oto CNG istasyon sayımızı artırmayı ve Kuyu CNG operasyonlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Yine bu gelirler ile mevcut operasyonlarımızı büyütmenin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında yeni proje fırsatlarını da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bugün Naturelgaz tarihinde yeni bir döneme giriyoruz. Talep toplama sürecinde, hisselerimize ilgi gösteren, bize güvenerek talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Naturelgaz’ın yönetim ekibi ve çalışanları olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğuyla, her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve şirketimize gösterdikleri teveccühe layık olmaya çalışacağız” dedi.

‘Naturelgaz bu yıl işlem görmeye başlayan üçüncü şirket oldu’

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Naturelgaz bu sene işlem görmeye başlayan üçüncü şirketimiz olmuştur. Biz Borsa olarak, işini iyi yapan, finansalları düzgün bütün şirketlere kapımızı ardına kadar açtık. Hepsini davet ediyoruz. Bugün bu kapıdan Naturelgaz geçti. 293 milyon TL’lik halka arz tutarı ve 210 bin yatırımcıya yaptığı satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı Naturelgaz’ın kıymetli yöneticilerine, Vakıf Yatırım’ın değerli çalışanlarına, SPK ve Borsamız uzmanlarına çok teşekkür ediyorum, Naturelgaz’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Siz değerli katılımcılara bizi bu gong töreninde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Çok sayıda şirketin halka arzı gerçekleştirilecek

Bu yıl çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştireceklerini anlatan Ergun, şöyle devam etti: “Bu sene devam eden bu canlılığı, daha ileriki yıllara taşıyabilmek için bir yol daha açtık. Bu yolun adı: Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı. Nedir sistem? Para peşin, halka arz sonra. Nasıl çalışıyor bu sistem? Diyelim ki siz, büyüme potansiyeline sahip, yatırım yapmak isteyen, istihdamı arttırmak isteyen ve belli bir olgunluğa büyüklüğe geldikten sonra, yani halka arza hazır hale geldikten sonra halka arz yapmak isteyen bir şirketsiniz. Ama bu noktaya gelebilmek için de başta bir sermaye girişine, yani bir fona ihtiyacınız var. Gelin bu fonu bankalardan değil, sermaye piyasalarından verelim. Size inanan, büyüme potansiyelinize güvenen nitelikli yatırımcılara, kolektif yatırım şirketlerine, portföy yönetim şirketlerine sermaye artışı yoluyla ihracınızı gerçekleştirin. Ertesi gün sizi borsaya alalım. Siz bir yandan borsada işlem görürken, diğer yandan kasanıza giren bu fonla yatırımınızı yapın, istihdamınızı artırın, büyümenizi gerçekleştirin ve belli bir büyüklüğe gelin. Yani halka arza hazır hale gelin, yani daha yüksek bir değerden halka arz yapabilecek bir noktaya gelin ve ondan sonra halka arzınızı yapın. Bu aynı zamanda size başta güvenen, yatırım yapan portföy şirketleri için de bir çıkış planı olur. Bu yol, çok basit bir yol. Hiçbir şartımız yok. İzahnameye bile gerek yok. SPK’dan alacağınız ihraç belgesi yeterli.”