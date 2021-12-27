Borsa İstanbul yükselişte

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,59’luk yükselişle başlarken; endeks, 11,07 puanlık artışla 1.902 puan oldu. BIST 100 endeksi, sonrasında da yükselişini sürdürürken, gün içerisinde en yüksek 1942 puan seviyesini, en düşük ise 1898 puan seviyesini gördü. Endeks, saat 13:03 itibarıyla yüzde 1,50 yükselişle 1919 puan seviyesinde hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi 0,65 değer kazancıyla hareket ederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,54 ve 1,12 oranında yükselişte hareket ediyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 4,76 değer kazancıyla 1891 puandan tamamladı.