Borsa İstanbul, yine çifte devre kesiciyle güne başladı

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi.

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, güne yüzde 5,39'luk değer kaybıyla başladı. Açılışla birlikte yüzde 5 ve yüzde 7'lik kayıpların ardından 2 kez devre kesici çalıştı. Borsada işlemler saat 11:01'de işlemler yeniden başladı.

İkinci devre kesicinin ardından işlemler yeniden başladı ve endekste günlük düşüş yüzde 8'i aştı. Bankacılık endeksinde günlük kayıp ise yüzde 9'u aştı. Bankacılık endeksinde iki günlük düşüş yüzde 19'a yaklaştı.



Açılışta BİST 100'deki 9 hisse değer kaybetti. 49 hisse senedinde düşüş yüzde 7'nin üzerinde. Sadece 4 hisse senedinde düne göre artış söz konusu. (Beşiktaş, TOFAŞ, Vestel ve SASA) BİST 100'degeçen cuma günkü kapanışa göre toplam değer kaybı yüzde 16 seviyesini geçti.





BİST-50'de açığa satış düzenlemesi

Borsa İstanbul, sert hareketlerin yaşandığı hisse senetleri piyasasında bugün için geçerli olacak yeni bir adım attı. Buna göre; BIST-50 endeksinde yer alan paylarda bugün, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

ÜÇ GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 20'YE YAKLAŞTI

Son tablonun ardından Borsada 17 Mart'taki zirveden bu yana yüzde 20 düşüş gerçekleşti. Yılbaşından bu yana düşüş ise yüzde 14'ü geçti.



TCMB'de yaşanan başkan değişikliği kararını takip eden ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde iki kez işlemlere ara verilmiş ve endeks günü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlamıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

AÇILIŞ ÖNCESİ YENİ HAMLE GELMİŞTİ

Borsa İstanbul, sert hareketlerin yaşandığı hisse senetleri piyasasında bugün için geçerli olacak yeni bir adım attı. Buna göre; BIST-50 endeksinde yer alan paylarda bugün, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak.