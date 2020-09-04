Dün Amerika’dan başlayan ve dünya geneline yayılan satış dalgasından Borsa İstanbul pozitif ayrıştı. Bir günde piyasa değeri toplamı 444 milyar dolar azalan Amerikan Borsalarından sonra Asya ve Avrupa borsaları bugün ekside. BIST100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlamasının ardından yönünü yukarıya çevirmiş durumda.

· TCMB: Otomobilde matrah ve ÖTV değişiklikleri enflasyonu yukarı yönlü etkileyecek. Merkez Bankası, yeni değişen motorlu taşıtlar için ÖTV oranlarının, yükselme eğiliminde olan enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağını söyledi.

· Merkel "boru hattı projesinin iptali" konusunda artan baskılarla karşı karşıya. Almanya Şansölyesi Merkel, tartışmalı doğalgaz boru hattı Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması için baskı altında, ancak muhalif Alexey Navalny’nin zehirlenmesi hakkında bir karara varmadan önce Rusya’nın yanıtını bekliyor.

· Mnuchin ve Pelosi birlikte çalışacak. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler başkanlık seçimlerinden önce hükümetin kapanmaması için birlikte çalışmak hususunda uzlaştılar. Anlaşılması gereken konuların başında ekonominin canlandırılmasına yönelik yeni teşvik paketi geliyor.