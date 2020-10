Borsa İstanbul haber bekliyor

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, AB Liderler zirvesinden gelecek açıklamalara odaklandı. AB’den gelebilecek olası yaptırım kararlarında oybirliğinin olmadığı, yaptırım konusunun rafa kalktığı bildiriliyor. Euro bölgesinden art arda gelen güçlü imalat PMI verileriyle Avrupa borsaları yükseldi. Uzmanlar imalatta Eylül ayındaki toparlanmanın devamlı olmadığını belirtse de Avrupa’dan gelen olumlu rüzgar yurt içi piyasalara da pozitif yansıdı. Jeopolitik risklerin gündemden çıkmaya başladığı günlerde borsa yukarı yönlü hareket ederken döviz kurlarındaki gevşemenin hız kaybettiğini görüyoruz.

Satır Başları:

Borsa İstanbul hafif alıcılı olarak işlem görüyor. Seans ı 4,83 puan yükselişle açan Bist100 Endeksi, 1.51 puan artıda 1146 seviyesinde seyir ediyor. Bist30 ise 3.30 puan artışla 1287 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda bugün Bist Madencilik Endeksinin (XMDN) %2.25 yükselerek diğer endekslerden ayrışması dikkat çekti. Dolar kuru 7,73, Euro 9,07 seviyelerine gelerek tekrar yükseldi.

Karşılıksız çek adedi Eylül'de düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek adedi Eylül'de 8 bin 186 adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 14 bin 556, geçen yıl aynı ay 40 bin 202 olmuştu. Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 1 milyar 72,4 milyon TL'den 561,7 milyon TL'ye geriledi.

İngiltere'de Eylül'de CIPS imalat sektörü PMI(final) 54,1 (beklenti 54,3, önceki 54,3) oldu. Beyaz Saray/Meadows: 1,5 trilyon dolarlık yeni yardım paketi önerdik, içinde hava yolları için 20 milyar dolar var. Beyaz Saray Personel Şefi Mark Meadows, Trump yönetiminin Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlara 1,5 trilyon Dolar büyüklüğünde yeni teşvik paketi önerdiklerini ve pakette hava yolu şirketleri için 20 milyar Dolar yardımın da yer aldığını söyledi.

BİST 100

Endeks güne 1150,07 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1142,82 seviyesini gören BİST 100 endeksinin şu saatlerde 1148,74 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 114389,9 seviyesinde bulunuyor.

Destek: 1143,83 – 1139,58

Direnç: 1151,26 – 1157,29

Şirket Haberleri:

Arçelik A.Ş. (ARCLK): Ardutch B.V. üzerinden dolaylı olarak sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz Beko Electrical Appliances Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığımız tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangsu Eyaleti Changzhou şehrinde bulunan üretim tesisi, tesisin bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit varlıkların, KDV hariç 112.553.392 CNY (yaklaşık 128 milyon TL) bedel ile Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co. Ltd.'e devri için 30/09/2020 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Satışın, kapanış şartlarının yerine getirilmesini takiben sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde tamamlanması öngörülmekte olup, KDV dahil 122.380.000 CNY tutarındaki satış bedelinin 105.000.000 CNY'si peşin, 8.690.000 CNY'si bir yıl sonra, 8.690.000 CNY iki yıl sonra tahsil edilecektir.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO): Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin (KÖY) sözleşmesi, Yüklenici Özbek İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 30.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme Bedeli: 299.253.150,00 TL + KDV'dir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT): İlgi : 31/08/2020 tarihli 2020/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ilgide kayıtlı Yönetim Kurulu Kararımız gereğince, Şirketimiz bünyesinde bulunan Tevfik İleri Mahallesi Polat Sokak N2 Pursaklar/ ANKARA adresindeki ekspertizi yapılan işyeri niteliğindeki taşınmazımızın 1.500.000-$ usd + KDV bedel ile Oscar Yayıncılık Kağıtçılık Matbaa Kırtasiye Dağıtım Ticaret LTD.ŞTİ ye satılmasına ve alıcının finansman temini için gerekli hazırlıklarını tamamlayıncaya kadar söz konusu gayrimenkule 50.000-TL + KDV kira tutarı uygulanmasına karar verilmiştir.