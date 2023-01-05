Borsa İstanbul devre kesti. Işlemler durduruldu...

Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki günlük düşüş yüzde 5’e ulaştı ve devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul’dan Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, saat 16.31 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi.

Açıklamada, “Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.