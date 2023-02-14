Borsa İstanbul'da son durum ne? Bu hafta açılacak mı?

Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.



Buna göre; Borsa, 14 Şubat akşamına kadar 5 gün kapandı. 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.