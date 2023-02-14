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Borsa İstanbul'da son durum ne? Bu hafta açılacak mı?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Borsa İstanbul'da yaşanan yüksek volatilite sonrasında, küçük yatırımcının da korunması amacıyla 5 gün boyunca borsa kapatılmıştı. Peki, borsa ne zaman açılacak, kaç gün kapalı kalacak?
Ekonomi 14.02.2023, 15:52 14.02.2023, 16:09
Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.
Buna göre; Borsa, 14 Şubat akşamına kadar 5 gün kapandı. 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.