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Borsa İstanbul'da son durum ne? Bu hafta açılacak mı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Borsa İstanbul'da yaşanan yüksek volatilite sonrasında, küçük yatırımcının da korunması amacıyla 5 gün boyunca borsa kapatılmıştı. Peki, borsa ne zaman açılacak, kaç gün kapalı kalacak?

Ekonomi 14.02.2023, 15:52 14.02.2023, 16:09
Borsa İstanbul'da son durum ne? Bu hafta açılacak mı?

Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.

Buna göre; Borsa, 14 Şubat akşamına kadar 5 gün kapandı. 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.

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