Borsa İstanbul 5 gün kapalı kalacak

Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verdi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, pay piyasası ile vadeli işlem ve opsiyon piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verildi. Açıklamada 8 Şubat’taki tüm işlemlerin iptal edildiği, hisse ve VİOP piyasalarının 14 Şubat akşamına kadar kapalı olacağı duyuruldu.

Borsa İstanbul AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağan dışı fiyat hareketleri nedenleriyle borsamız piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023’te gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliği’nin ’Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali’ başlıklı 33. maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.