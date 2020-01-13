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Borsa İstanbul 120 bini aştı!

Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yükselişle başlarken, ilerleyen dakikalarda 120 bini aşarak yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü. BIST 100 endeksi şu dakikalarda 120 bin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Borsa İstanbul 120 bini aştı!

Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yükselişle başlarken, ilerleyen dakikalarda 120 bini aşarak yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü. BIST 100 endeksi şu dakikalarda 120 bin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

13 Ocak 2020 Pazartesi 17:12
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Borsa İstanbul 120 bini aştı!

Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0.78 artışla 119 bin 595 puandan başlarken, yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi, en yüksek 120 bin 899 puanı görerek;30 Ocak 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Endeks, saat 14.38 itibarıyla 1903 puanlık yükselişle 120 bin 519 puandan işlem gördü. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 1.58 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi ise yüzde yüzde 2.13 yükselişle 174 bin 911 puanda bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamlarken, hisse senetlerinin haftalık getirisi ortalama yüzde 4,38 oldu.

Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

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