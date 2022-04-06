Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazandı. Endeks 8,14 puan artışla 2.334,43 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 21,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,44 değer kazandı.