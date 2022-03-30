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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazandı.
Ekonomi 30.03.2022, 13:32 30.03.2022, 13:37
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazandı. Endeks 22,03 puan artışla 2.228,53 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi ise yüzde 1,50 değer kazandı.