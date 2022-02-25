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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki batı Ukrayna’yı kontrol ediyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak” dedi.
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,37 değer kazandı.
Ekonomi 25.02.2022, 13:23
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,37 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,37 değer kazandı. Endeks 62,39 puan artışla 1.913,77 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira oldu.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi ise yüzde 4,02 değer kazandı.