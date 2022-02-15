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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,17’lik değer kazandı.
Ekonomi 15.02.2022, 13:35
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,17’lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,17’lik değer kazandı. Endeks 43,53 puan artışla 2.045,47 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi ise yüzde 1,84 değer kazandı.