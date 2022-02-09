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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz, hepimize söylenmiştir. Çirki
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,40 yükseldi.
Ekonomi 09.02.2022, 13:30
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,40 yükseldi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,40 yükseldi. Endeks 28,08 puan artışla 2.035,22 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.