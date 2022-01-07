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Sağlık Bakanı Koca: "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de
Sağlık Bakanı Koca: "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız"
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,96 değer kazandı.
Ekonomi 07.01.2022, 13:33
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,96 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,96 değer kazandı. Endeks 19,25 puan artışla 2.026,80 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,47, holding endeksi ise yüzde 0,84 değer kazandı.