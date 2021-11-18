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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür."
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,28’lik değer kazandı.
Ekonomi 18.11.2021, 13:23
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,28’lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28’lik değer kazandı. Endeks 4,74 puan artışla 1.711,77 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.