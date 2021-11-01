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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,72’lik değer kazandı.
Ekonomi 01.11.2021, 13:22
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,72’lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,72’lik değer kazandı. Endeks 11,01 puan artışla 1.533,05 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,25, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.